'Supervivientes 2020': Ivana resuelve sus dudas tras someterse a un test de embarazo en directo

La organización de 'Supervivientes' ha atendido la petición de Ivana Icardi, que se ha sometido a un test de embarazo en directo este jueves 30 de abril. Mientras los concursantes esperaban a que les comunicasen la expulsión de la noche, Jorge Javier Vázquez pedía a la argentina que abandonase La Palapa unos minutos para realizarse la prueba.

Ivana Icardi, en 'Supervivientes 2020'

A su regreso, Ivana ha compartido con sus compañeros el resultado: negativo. "Yo sé que aquí por las condiciones a las chicas se nos va la regla, pero a mí me había preocupado especialmente porque era la única persona aquí que había mantenido relaciones. Tengo 24 años, soy una niñata, y no me veo preparada", reconocía antes dar dar la noticia.

"He visto al doctor, me he hecho el test, me da vergüenza por mi familia... pero Hugo, quédate tranquilo porque no estoy embarazada", ha explicado Icardi ante la expectación de todos sus compañeros. Hugo Sierra también ha celebrado la confirmación del negativo aunque, según aseguraba, estaba "tranquilo porque sabía lo que pasó y no hubo nada como para eso".

La crítica de Jorge Javier

Entre tanto, en plató no acababan de entender las explicaciones de Hugo a Ivana para justificar su repentina ruptura. Jorge Javier Vázquez se ha dirigido directamente al uruguayo para preguntarle: "¿No será más fácil decir: 'no estoy enamorado, no me gustas?' Porque desde fuera es una excusa muy endeble".

El implicado ha vuelto a darle vueltas a los mismos argumentos que durante toda esta semana: "El sábado le dije que estaba hecho mierda, llorando, el domingo esperaba otra cosa", explicaba recordando la prueba de recompensa en la que Ivana venció al exjugador de baloncesto. "Si hubiese sido al contrario, yo voy a la arena y le doy la vuelta a sus palos. Desde el primer momento le di cosas a ella, son gestos que yo hice", ha reprochado, dejando caer que el presentador tenía que respetar tanto su decisión como su forma de ser.