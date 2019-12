Fani ('La isla de las tentaciones'): "Mi madre era muy suelta; puedo ser hija de Los Chichos o Los Chunguitos"

Con el estreno de 'La isla de las tentaciones' cada vez más inminente, el reality de Mediaset va dando a conocer más detalles de sus parejas participantes. Ese es el caso de Fani y Christofer, pareja que lleva siete años juntos, cifra que también los "separa" en cuanto a la edad. Ambos han tenido ocasión de presentarse en su vídeo de casting, lanzado por el programa, donde hablan de su relación y de sus vidas personales.

Christofer y Fani, pareja participante de 'La isla de las tentaciones'

"Yo soy la madurita, aunque no se note", bromeó la participante, junto a su pareja, con quien reside en Sevilla. Fani habló también de su familia, por la que confesó que "no he tenido una vida normal". "Mi madre se dedicaba al mundo del espectáculo, con mis tías", relató la concursante, antes de afirmar que "era muy suelta en aquel entonces, era muy viva la vida". "No respetaba a nadie, le daba igual y le gustaba mucho estar con los hombres, las cosas como son", confesó Fani, quien declaró que "por parte de mi familia me dicen que puedo ser hija de Emilio el de Los Chichos o de José el de Los Chunguitos". "A saber de quién soy yo", bromeó la concursante.

"Es muy, muy celosa", aseguró el novio de Fani, quien por su parte admitió que "no sé de donde vienen mis celos". La pareja relató un episodio ya pasado en el que Fani se mostró especialmente celosa, cuando descubrió que Christofer hablaba en secreto por Whatsapp con una compañera del trabajo. "Se presentó en mi trabajo, habló con la chica", relató el concursante, quien en su momento había asegurado que no había nada entre ellos, al igual que su compañera. "Yo estoy segura de que él me puso los cuernos", declaró Fani, mientras que Christofer afirmó que, tras dicho episodio, los celos de su pareja se habían incrementado.

"Estoy al pie del cañón, pero ella, no"

"Le mato a él y mato a la otra. Me da igual que la otra no sepa que tiene novia", confesó la concursante cuando le preguntaron si perdonaría una infidelidad por parte de Christofer, quien por su parte aseguró ser capaz de hacer "todo" por ella. "Él sabe que está más enamorado de mí, porque yo le aporto todo como mujer. Pero él me aporta de un 100%, un 70%", explicó Fani. "Yo creo que he demostrado día a día que estoy al pie del cañón, pero ella, no. Creo que todavía tiene dudas", declaró por su parte Christofer. "Quiero saber si realmente soy yo la celosa o es él infiel, y poder decirle en la cara: '¿ves? Te lo dije'", afirmó la concursante, sobre la participación en el reality.