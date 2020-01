Los programas más esperados de 2020: De 'Supervivientes' a 'OT 2020'

Los programas de entretenimiento son un filón para las principales cadenas nacionales de televisión, sobre todo en lo que se trata a los concursos o los reality show. Estos formatos siguen siendo los más populares entre los espectadores, tal y como reflejan los datos de audiencia cosechados por espacios como 'Supervivientes', 'MasterChef Celebrity' o 'Got Talent España'. En España somos especialistas en este tipo de programas que buscan encontrar a los mejores concursantes que sean capaces de sobrevivir en una isla desierta, que sepan elaborar los mejores platos de cocina o que demuestren habilidades asombrosas, entre otras cosas.

La 1

Igualmente,, como el ya clásico ' Saber y ganar ', que se mantiene en antena en La 2 de televisión española desde hace décadas. Precisamente, le seguía de cerca ' Pasapalabra ', uno de los programas míticos de la pequeña pantalla que tuvo que despedirse de Telecinco después de muchos años formando parte de su parrilla. No obstante, el programa volverá a emitirse en una nueva cadena, formando parte de ese listado de programas que regresan o que se estrenan con la llegada del nuevo año. Para que no te pierdas nada,

La cadena principal de Televisión Española sigue apostando por ofrecer una programación para toda la familia, en la que se incluyen los talent show musicales, de concina y de moda, esos que tan buenos resultados arrojan siempre. Además, abre las puertas a un nuevo formato donde se pondrá a prueba los conocimientos de los concursantes.

1 'Operación Triunfo 2020'

Aspirantes de 'Operación Triunfo 2020'

Fecha de estreno: 12 de enero

Sinopsis: El talent show musical por antonomasia de la cadena pública vuelve con una nueva edición. Una vez más, 'Operación Triunfo' estará presentado por Roberto Leal, mientas que Noemí Galera repite como directora de la Academia. Junto a ella volveremos a ver a profesores como Manu Guix, Mamen Márquez, Joan Carles Capdevila o Laura Andrés, que se encargarán de ayudar y enseñar a los concursantes cada semana. Además, disfrutarán con la presencia de nuevos docentes, entre los que se encuentran la cantante Zahara y el intérprete Ivan Lavanda. Asimismo, el jurado se renueva con Nina, Javier Llano, Natalia Jiménez y Javier Portugués 'Portu'.

2 'MasterChef'

Concursantes de la séptima edición de 'MasterChef'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Las cocinas de 'MasterChef' volverán a estar a pleno rendimiento con la octava edición. El programa ofrecerá la oportunidad de convertirse en un chef a nuevos aspirantes, que tendrán que competir tanto de forma individual como en las tradicionales pruebas grupales en los exteriores. Los dos últimos concursantes que logren llegar hasta la final se enfrentarán en un duelo en el que tendrán que elaborar sus propios menús para demostrar todo lo aprendido y su evolución. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera repiten como jueces y conductores del programa, encargándose de probar y juzgar las elaboraciones de los aspirantes.

3 'Maestros de la costura'

Jurado y presentadora de 'Maestros de la costura'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: La moda volverá a tener un papel muy importante gracias a 'Maestros de la costura'. El concurso presentado por Raquel Sánchez Silva estrenará su tercera edición, una nueva temporada en la que los concursantes tendrán que demostrar que son expertos cogiendo medidas, aplicando patrones y cortando y diseñando traje. Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain regresarán para realizar las funciones de jurado, opinando y valorando las creaciones de los participantes. El vencedor del programa se llevará un cheque con un valor de 50.000 euros y tendrá la posibilidad de crear una colección propia para una firma textil.

4 'El cazador'

Ion Aramendi presenta 'El cazador'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Presentado por Ion Aramendi, 'El cazador' se trata de un concurso de preguntas y respuestas adaptación del formato internacional 'The chase', emitido con gran éxito trece temporadas en Reino Unido (ITV) y adaptado en una decena de países. Producido por RTVE en colaboración con Mediacrest, es un trepidante y adictivo quiz show en el que cuatro concursantes anónimos unen sus conocimientos para ganar en cada programa al cazador: un auténtico profesional de los concursos de televisión, dotado de un cerebro prodigioso, que tratará de impedir que se lleven el premio.

La 2

La segunda cadena de la Televisión pública española continúa incluyendo contenidos culturales, donde la naturaleza, la música, el cine y la información tienen un papel relevante. Además de formatos clásicos como 'Saber y ganar' o su Telediario, su parrilla televisiva contará con la incorporación de un viejo programa que llega reinventado con nuevos rostros.

5 'Sánchez y Carbonell'

Elena Sánchez y Pablo Carbonell

Fecha de estreno: 16 de enero

Sinopsis: Pablo Carbonell y Elena Sánchez serán los encargados de ponerse al frente de 'Sánchez y Carbonell', versión renovada del programa que en su día presentaron rostros como Alaska y Santiago Segura. El formato regresará a La 2 de Televisión Española en horario de máxima audiencia, con nuevas entrevistas a personalidades del mundo de la cultura, el cine y la televisión, celebridades que pasarán por el plató para conversar con los presentadores sobre sus trayectorias y próximos proyectos. Además, también habrá hueco para los debates, el humor y la música.

Antena 3

Los concursos siguen siendo el plato fuerte de Antena 3, cuya oferta se encuentra plagada de este tipo de programas como '¡Ahora caigo!' o '¡Boom!'. De esta forma, en el nuevo año volverá a contar con nuevas ediciones y entregas de algunos de sus espacios habituales. Mientras, también prepara el regreso de algunos clásicos concursos. Asimismo, la comedia y la música volverán a tener su protagonismo.

6 'La voz', 'La voz senior' y 'La voz kids'

Concursantes de 'La voz']

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Un año más, Antena 3 contará con sus tres ediciones de 'La Voz', es decir, la versión normal, la protagonizada por niñas y niños y la dedicada a los seniors. Eva González prosigue al frente del concurso, mientras que los sillones de los coaches seguirán siendo ocupados por diferentes artistas internacionales y nacionales. Así pues, en la nueva edición de 'La voz', Alejandro Sanz, Laura Pausini, Pablo López, Antonio Orozco y Miriam Rodríguez serán los coaches, esta última presente en la sección "El regreso". En este apartado del programa, Rodríguez irá formando su propio equipo con aquellos concursantes que no hayan sido escogidos en las audiciones.

7 'Quién quiere ser millonario'

Juanra Bonet presenta 'Quién quiere ser millonario'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Con una serie de programas especiales que conmemoran el 20 aniversario del estreno del programa, el mítico concurso '¿Quién quiere ser millonario?' regresa a televisión de la mano de Antena 3. En sus primeras emisiones, el formato estaba presentado por Carlos Sobera, mientras que en esta versión renovada contará con Juanra Bonet como conductor. El programa mantendrá su esencia habitual, por lo que los concursantes tendrán que elegir entre varias respuestas para acertar la pregunta lanzada por el presentador. Para ello, contarán con varios comodines de ayuda.

8 'Me resbala'

Arturo Valls en 'Me resbala'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Después de unos años de ausencia, 'Me resbala' volverá con nuevas entregas donde el humor será el auténtico protagonista. Arturo Valls regresa como conductor del espacio, retomando así su rol de presentador. Junto a él, en cada entrega ocho humoristas acudirán al plató para enfrentarse a divertidas y entretenidas pruebas donde harán gala de su don para la comedia. Por el plató pasarán cómicos nunca vistos anteriormente en el formato, pero también rostros habituales como Carlos Latre, El Monaguillo, David Fernández, Luis Larrodera, Toni Acosta, Edu Soto, Silvia Abril o Anabel Alonso.

9 'Tu cara me suena 8'

Concursantes de 'Tu cara me suena 8'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Todo está preparado para una nueva edición de 'Tu cara me suena', que encara su octava temporada. Mario Vaquerizo, Belinda Washington, El Monaguillo, Rocío Madrid, Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez, Jorge González y Gemeliers han sido los elegidos para demostrar que son capaces de meterse en la piel de cantantes reconocidos y ofrecer así sus mejores imitaciones. Manel Fuentes continúa al frente como presentador, mientras que Lolita, Chenoa, Àngel Llàcer y Carlos Latre volverán a ocupar las sillas del jurado. Además, también contará con la presencia de invitados en cada programa, entre los que ya se ha confirmado la asistencia de Miki Núñez y Mariola Fuentes.

10 'Pasapalabra'

'Pasapalabra' regresa a Antena 3

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Tras su cancelación en Telecinco, donde ya se había convertido en un clásico de la cadena, 'Pasapalabra' volverá a emitirse en Antena 3, canal en el que pudimos ver este espacio por primera vez. Aunque se desconoce quién será el presentador o la presentadora que se encargue de conducir cada programa, se espera que el formato mantenga la misma mecánica y fórmula. De este modo, contará con dos participantes a los que le acompañarán diversos rostros famosos. Igualmente, la prueba final será el habitual rosco, en el que cada concursante debe acertar cuál es la palabra que le plantea el presentador. Quien acierte todas las palabras se hará con el bote o, por el contrario, quien adivine más cantidad obtendrá la oportunidad de continuar al día siguiente.

11 'El desafío'

Concursante de 'El desafío'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Aunque todavía se desconoce cuál es su mecánica exacta, 'El desafío' ya figura en las promociones de la cadena principal del grupo Atresmedia como uno de los nuevos programas del 2020. En esas imágenes observamos a una persona dentro de un coche que se encuentra en lo alto de una plataforma. De este modo, y como el propio nombre del espacio indica, podemos intuir que los participantes de este nuevo formato tendrán que superar desafíos de lo más complejos y trepidantes, donde se pondrán a prueba sus capacidades y habilidades.

12 'El juego de los anillos'

Jorge Fernández presenta 'El juego de los anillos'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Presentado por Jorge Fernández, 'El juego de los anillos' regresará con nuevas entregas después de probar suerte durante el verano. El espacio enfrenta a varios concursantes a una serie de pruebas en las que tienen que interactuar con unos anillos gigantes. De este modo, para superarlas, deben usar los anillos para señalar en una pantalla situada en el suelo diversos elementos. A través de este sistema, los concursantes ponen a prueba su agilidad mental, su cultura general o su agudeza visual, ya que cada una de las pruebas tiene una particularidad y solo la combinación de todas ellas puede permitir a la pareja protagonista en cada caso ser la triunfadora de la noche.

13 'The Masked Singer España'

'The Masked Singer'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Adaptación del programa de Corea del Sur que también triunfa en Estados Unidos, 'The Masked Singer España' se trata de un concurso en el que nadie conoce la identidad de los doce cantantes famosos hasta que son eliminados. Estos deben demostrar que son los mejores intérpretes, pero siempre con unas estrafalarias máscaras puestas. Su cuerpo quedará totalmente oculto por sus disparatados disfraces y su voz sonará distorsionada durante las entrevistas, de forma que tanto los jueces como la audiencia y el público deberá basar sus valoraciones centrándose únicamente en su actuación. Cada semana, serán ellos los que tendrán que adivinar la celebrity que se esconde tras la máscara.

Cuatro

A su habitual listado de programas entre los que destacan formatos como 'Los Gipsy Kings', 'Cuarto milenio' o 'Chester', se unen nuevos programas para aumentar su catálogo. Entre ellos, una serie de ediciones especiales de 'First Dates', el programa en el que el amor es el protagonista. Además, podremos disfrutar de un nuevo docurreality, uno de los géneros por excelencia de la cadena.

14'First Dates: El crucero del amor'

Carlos Sobera y el equipo de 'First Dates: El crucero del amor'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Tras varios años organizando citas a parejas de desconocidos, 'First Dates' da un paso más y se embarca en un crucero de ensueño que proporcionará a los solteros un lugar cargado de romanticismo para conocerse y dar una oportunidad al amor mientras disfrutan de una espectacular travesía. De este modo, tal y como sucede en el programa diario, en esta edición especial del programa, Carlos Sobera y su equipo actuarán como anfitriones y presentarán a los candidatos que se embarcarán en esta aventura para tratar de conocer a una persona especial con la que iniciar una relación.

15 'Job interview: estás contratado'

Participante de 'Job interview'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Emitido en países como Estados Unidos y Reino Unido, 'Job Interview: estás contratado' es un nuevo docurreality en el que seremos testigos de cómo varias personas se enfrentan a una entrevista de trabajo. Por tanto, el formato mostrará los nervios previos de los aspirantes, sus reacciones durante la entrevista y cómo responden a cada de una de las preguntas que se les plantea. Todo ello al mismo tiempo que son grabados por las cámaras del programa e intentan convencer a los entrevistadores de que son los que merecen el puesto y los más adecuados para el trabajo en lugar del resto de los candidatos.

Telecinco

La cadena principal de Mediaset cuenta con formatos que siguen siendo un éxito después de llevar años en emisión, como es el caso de 'Sálvame', pero también ofrece la oportunidad a nuevos proyectos que verán la luz a lo largo de 2020. No obstante, de momento, este año tendrá que hacer frente a la ausencia de 'Gran Hermano', una de sus principales bazas. Aún así, posee otros formatos de renombre que tendrán nuevas ediciones.

16 'Idol Kids'

Jurado y presentador de 'Idol Kids'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Los más pequeños de la casa tendrán la oportunidad de subirse al escenario y demostrar ante las cámaras y micrófono en mano sus mejores habilidades en 'Idol Kids'. La estructura comienza con unas audiciones iniciales a los candidatos; continúa con la "ronda de Hollywood", en la que los concursantes interpretan canciones individualmente o en grupo para pasar a la última fase, las actuaciones en directo. En esta última parte, el público es quien tiene la palabra, dado que se encargan de elegir a aquellos que llegan a la final. Este nuevo talent show estará presentado por Jesús Vázquez, mientras que Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean ejercerán como jurado.

17 'La isla de las tentaciones'

Mónica Naranjo presenta 'La isla de las tentaciones'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Presentado por la cantante, compositora, productora musical y presentadora Mónica Naranjo, 'La isla de las tentaciones' es un formato en el que varias parejas con una relación sentimental comprobarán si su estabilidad y su vínculo son tan buenos como parecen. De esta forma, convivirán por separado en dos casas en una isla paradisíaca pero desierta, donde gozarán de la compañía de un grupo de solteros decididos a encontrar el amor. Al final, podrán decidir si regresan a España con su pareja original, en solitario o con uno de los pretendientes que ha conocido durante su estancia paradisiaca.

18 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez presenta 'Supervivientes'

Fecha de estreno: Principios 2020

Sinopsis: El reality show más duro de la televisión regresará en 2020 para ofrecer una nueva edición. 'Supervivientes' volverá a Telecinco para dar una oportunidad a un nuevo grupo de celebridades que se atreva a concursar y hacer frente a las extremas condiciones en las que tendrán que vivir en una isla desierta. Arroz, agua y lo que logren conseguir por sus propios medios pescando o recolectando frutas, son el único sustento que tendrán, además de las recompensas que puedan logran en las diferentes pruebas que el programa realiza a lo largo del concurso. Así pues, alejados de la civilización, los participantes deberán ingeniárselas para hacer de su estancia en la isla lo más parecido de una vida normal.

19 'Got Talent España'

Jurado y presentador de 'Got Talent España'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Basado en el original 'Britain's Got Talent', creado por Simon Cowell, la versión española seguirá presente en la programación de Telecinco. Tras la gran acogida de su última edición, en la que el pequeño Hugo Molina se proclamó vencedor, 'Got Talent España' seguirá dando la oportunidad a varios concursantes que podrán salir al escenario a mostrar de lo que son capaces de hacer. Santi Millán se encuentra al frente del formato, mientras que el jurado lo componen Edurne, Risto Mejide, Dani Martínez y Paz Padilla. La mecánica seguirá siendo la misma, por lo que los participantes necesitarán al menos tres de los cuatro votos del jurado para no ser eliminados.

LaSexta

Con un estilo muy marcado, laSexta sigue manteniendo en su parrilla programas que se han convertido en la seña de identidad de la cadena. En muchos de ellos predomina la información, como es el caso de 'El objetivo', 'laSexta noche' o 'Salvados'. A estos formatos habituales se suman nuevas apuestas que continúan en la misma línea, además de contar con la presencia de rostros que estamos acostumbrados a ver en la cadena.

20 '¿Dónde estabas entonces?'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El programa presentado por Ana Pastor regresa con una tercera temporada para seguir repasando la historia de España. En los nuevos programas de '¿Dónde estabas entonces?' recordaremos algunos de los acontecimientos más importantes sucedidos en nuestro país. De esta forma, bajo el testimonio de personas que vivieron de primera mano los hechos, la periodista y presentadora nos mostrará lo que ocurrió en la década de los 2000, sucesos que abarcarán desde el atentado del 11M en el año 2004, la crisis económica, el éxito de 'Operación Triunfo', el accidente de Spanair o el asesinato de Marta del Castillo.

21 'Palo y astilla'

Mamen Mendizábal en 'Palo y astilla'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Bajo el mando de Mamen Mendizábal llega 'Palo y astilla', un nuevo formato en el que la presentadora y periodista mostrará diferentes historias en las que se agradecerá y se homenajeará a los padres y a las madres por el esfuerzo que hacen por sacar a sus hijas y a sus hijos adelante. Cada una de esas historias estarán protagonizadas por rostros conocidos que nos permitirán recorrer el patrimonio emocional a través de los padres de personajes relevantes en España. Igualmente, se meditará sobre qué parte heredamos de cada uno de nuestros progenitores y qué valores nos han transmitido.

22 'Lo de Évole'

Jordi Évole en 'Lo de Évole'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Tras abandonar 'Salvados', Jordi Évole regresa a la pequeña pantalla para encargarse de un nuevo formato. Bajo el título 'Lo de Évole' y producida por Producciones del Barrio, la productora del propio Évole que también realiza 'Salvados', el presentador hará de la entrevista su pilar fundamental, conversando con grandes personalidades como Raphael, que ha sido confirmado como el primer invitado. Además, también cobrará protagonismo el sentir de los ciudadanos de a pie, puesto que Évole se hará eco de historias de gran relevancia social.

23 'Natural'

Jalis de la Serna en 'Natural'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: El periodista y reportero Jalis de la Serna vuelve a laSexta para conducir 'Natural', un nuevo programa que pretende mostrar las consecuencias negativas del estilo de vida que predomina en la sociedad actual. Se desconocen muchos más detalles acerca de este nuevo formato, pero en las primeras imágenes promocionales mostradas podemos apreciar que de la Serna mantiene el mismo estilo que tanto le caracteriza en sus programas.

24 'La isla'

Concursantes de 'La isla'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Sobrevivir durante algo más de un mes, totalmente solos y aislados en una paradisíaca isla tropical que se convierte en un entorno hostil es la base fundamental de 'La isla'. En este concurso, los participantes aterrizan sin equipaje, solo con lo puesto y sin víveres, por los que deben buscar alimentos, agua potable y refugio. Los únicos 'lujos' con los que cuenta son tres machetes, tres cuchillos, un pequeño kit de pesca y un bidón con agua potable solo para el primer día. Así pues, un grupo de catorce intrépidos formarán parte de esta experiencia extrema.

25 'Auténticos'

Alberto Chicote en 'Auténticos'

Fecha de estreno: Pendiente.

Sinopsis: Alberto Chicote se encuentra al frente de 'Auténticos', adaptación del formato internacional 'Down with a dream'. En este nuevo programa, el presentador intentará ayudar a cumplir sus sueños a personas con discapacidad. De este modo, Chicote estará al frente de este docushow en el que jóvenes con discapacidad podrán conocer a su ídolo, reencontrarse con alguien especial en sus vidas o disfrutar de la experiencia ejerciendo la profesión o actividad que siempre han deseado. Para ello, primero escuchará atentamente la historia de los protagonistas de cada programa. Después, trabajará estrechamente con el participante para que pueda ver cumplido su mayor deseo.