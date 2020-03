Fani revela la decisión que ha tomado respecto a la identidad de su padre: "Me haré las pruebas de paternidad"

La identidad del verdadero padre de Fani Carbajo ha vuelto a ser tema de conversación en Telecinco. Unas imágenes inéditas de 'Supervivientes 2020' emitidas el 7 de marzo en 'Sábado deluxe' han puesto el asunto sobre la mesa una vez más. Cabe recordar que la primera vez que se habló del tema fue por ella misma que no dudó en comentarlo en su vídeo de presentación de 'La isla de las tentaciones', el exitoso formato de Telecinco y Cuatro. Después de comentar que podría ser hija de Emilio el de Los Chichos en una supuesta infidelidad de su madre, la chica ha vuelto a explicarse.

Fani Carbajo en 'Supervivientes 2020'

En todo momento ha querido dejar claro que con este tema no quiere frivolizar ni hacer un circo, solo quiere saber la verdad. En las imágenes emitidas en 'Sábado deluxe' vimos a los concursantes cantando en mitad de la noche "Mujer cruel", la canción que Emilio le habría dedicado a la madre de Fani, tal y como ella reveló meses atrás. "A mí me dijeron que podía ser él, pero la que no lo sabe soy yo", comenzaba a explicar Fani respecto a su posible padre. "Cuando salga de aquí me haré una prueba de paternidad porque me encantaría que mi padre fuera el que me ha dado su apellido", añadía justo después.

Carbajo volvía a recalcar que todo es información que ha recibido, no es algo que quiera remover porque para ella su padre es quién la ha criado y lo será "toda la vida". Por otro lado explicó la versión que ella sabe de la historia y por la que podría encajar todo: "Mi madre llegó de gira embarazada y mi padre le dijo que entonces se casaban. Contrajeron matrimonio en abril y yo nací en julio". La chica, además ha asegurado que le gustaría conocer a Emilio de Los Chichos para que le cuente "la historia de amor que tuvieron, qué le llevó a dedicarle esa canción y cómo se conocieron".

Una infancia difícil

Su tía Maite, ya habitual en los platós, contó que efectivamente Fani creció con su padre sin saber nada, hasta que sus padres se separaron y un familiar le confesó este rumor. Emilio y la madre de Fani fueron novios coincidiendo con la fecha del embarazo, de ahí la posibilidad. Tras la separación su madre estuvo con dos hombres más, teniendo una hija más con cada uno. Una relación familiar que se desestructuró cuando su madre las abandonó y las tres se separaron.