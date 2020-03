La noche del jueves 5 de marzo, Telecinco emitió la tercera gala de 'Supervivientes 2020', en la que, tras el destierro de Antonio Pavón y Bea Retamal, quienes se unieron a Yiya y Vicky Larraz, se produjo la primera expulsión definitiva de la edición, protagonizada por Bea. Además, los concursantes se sometieron a unas nuevas nominaciones, que dejaron a Cristian Suescun, Alejandro Reyes, Ana María Aldón y Fani Carbajo como los nominados de la semana.

Cristian, Alejandro, Ana María y Fani, concursantes nominados en 'Supervivientes 2020'

Los supervivientes se sometieron a una nueva prueba para formar dos nuevos equipos y designar un nuevo dios, en la que Cristian no pudo participar como parte de una sanción impuesta por el programa tras intentar robar fuego a sus compañeros a cambio de una lata de comida. Algo por lo que, además, Suescun acabó en el equipo de los siervos, mientras que Ferre tomó su testigo como dios al ser el que más tiempo acabó colgado de una estructura de madera, frente al resto de sus compañeros.

Por su parte, Ivana Icardi ocupó la posición de líder de los mortales, al conseguir el segundo mejor tiempo en la prueba. En cuanto al líder de los siervos, su nombramiento quedó en manos de Ferre, que se decantó por Jorge Pérez. "Me nominó sin conocerme, pero para que vea que no le guardo ningún rencor", declaró el nuevo dios, tras lo cual los concursantes se presentaron por turnos ante las cámaras para lanzar sus nominaciones, en la que Cristian se convirtió en el primer nominado al recibir tres votos de entre sus cinco compañeros del equipo de los siervos, algo que también le ocurrió a Ana María con los mortales.

Fani repite como nominada

Como líder de grupo, Jorge tuvo que designar a un segundo nominado, que resultó ser Alejandro, quien no había recibido ningún voto en contra de sus compañeros. "Es la persona con la que menos afinidad he tenido. No tengo nada en contra de él", aseguró el líder de los siervos. Por su parte, Icardi se decantó por nominar a Fani, algo que no sorprendió en absoluto a la aludida. "Ya lo sabía", confesó Carbajo, que repetía en la palestra por segunda vez en la edición y que, de hecho, había recibido dos votos en contra de sus compañeros, uno por detrás de Ana María. "Ya tenía en mente nominarla a ella. Hoy tuvimos un medio roce que viene desde el principio", explicó Ivana, a la hora de aclarar su decisión sobre Fani.