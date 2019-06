'Fear the Walking Dead' conecta con las películas de Rick Grimes mediante un enigmático símbolo

La partida de Rick Grimes de 'The Walking Dead' era sólo el principio. Aunque Andrew Lincoln decidió abandonar la serie para despejarse de los ritmos de producción, AMC ha prometido que volverá para, al menos, tres películas. El contenido de las mismas sigue envuelto en un halo de misterio, pero éste podría empezar a despejarse en 'Fear The Walking Dead'.

El helicóptero que se llevó a Rick en 'The Walking Dead' y un fragmento de las cintas de Al en 'Fear the Walking Dead'

Y es que el spin-off de 'The Walking Dead' muestra un pequeño vistazo a la organización que se llevó a Rick Grimes. Durante la despedida del líder por antonomasia de los supervivientes de la serie principal, allá por el quinto capítulo de la novena temporada, su muerte parecía segura, y así lo creyó toda su familia. En realidad había sido salvado por un helicóptero del misterioso grupo al que ayudaba Jadis.

Reaparición inesperada

Dicho grupo usaba para identificarse un símbolo de tres anillos entrelazados que han tenido un papel determinante en el estreno de la quinta temporada de 'Fear'. La primera vez que lo vemos es en un uniforme que lleva puesto un caminante del que el grupo de Morgan se deshace, pero que despierta el interés de Althea, el personaje interpretado por Maggie Grace. La periodista registra una vez más el suceso en sus cintas y ahí parece quedar todo.

Sin embargo, su siempre insaciable curiosidad hizo que revisase el contenido del vídeo una y otra vez. El nivel de sofisticación del uniforme del zombi hace que la mujer se haga nuevas preguntas y vuelva al lugar en que se encuentra el cuerpo para investigarlo. En él, se encuentra tarjetas y otros indicios de tecnología muy avanzada para ser posterior al apocalipsis. Su intento de husmear no llega mucho más lejos, pues otra persona con el mismo uniforme la noquea en medio de su investigación.

Todo un misterio

Este grupo que, asumimos, ha secuestrado a Al, parece pertenecer al mismo que tiene a Rick, pero ambos personajes no tienen por qué encontrarse. Al fin y al cabo, 'Fear' se ambienta en el sur mientras que el personaje de Andrew Lincoln fue raptado en Washington, bastante lejos de su localización. Es fácil que se trate de subgrupos diferentes de una organización lo suficientemente grande como para extenderse a lo largo de Estados Unidos, como indica su nivel tecnológico, capaz de usar helicópteros y llevar uniformes sofisticados.

De modo que, si Maggie Grace continúa presente en 'Fear' tras este encontronazo, no es difícil deducir que muy pronto tendremos mayor información de este grupo que, por lo que sabemos, clasificaba a los supervivientes entre los "A" y los "B". No obstante, también es posible que no volvamos a ver a este personaje y se retome directamente en alguna de las películas de Rick. En cualquier caso, lo que está claro es que el universo de 'The Walking Dead' se está volviendo cada vez más interconectado y que este grupo de los tres anillos puede afectar a los protagonistas de las dos series que continúan en emisión.