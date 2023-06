Feijóo rechaza el desafío de Pedro Sánchez de realizar seis cara a cara antes de las elecciones generales

Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha sido preguntado en numerosas ocasiones sobre la respuesta de Alberto Núñez Feijóo a la propuesta de Pedro Sánchez, que propone realizar de seis debates electorales. Recordemos que el presidente del gobierno ha desafiado al líder del PP un cara a cara semanal hasta la fecha de las elecciones generales, que serían emitidos por televisión y acogidos por las principales cadenas generalistas. El portavoz del PP se ha limitado a criticar la proposición del presidente y ha evitado dar una respuesta directa.

Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, en rueda de prensa

", así respondía Sémper a las primeras preguntas sobre el asunto en la rueda de prensa. El portavoz continuaba atacando al candidato del PSOE: ". Y entendemos también que el presidente Sánchez está mucho más cómodo en un plató de televisión que en la calle".

Sémper no sólo se negó a revelar la postura de Núñez Feijóo ante la propuesta de participar en un cara a cara semanal, sino que tampoco quiso anunciar si su jefe de filas aceptaría asistir al supuesto primer debate electoral, que se celebraría el lunes 12 de junio, tan solo una semana después de la rueda de prensa. Ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre el tema, Sémper mantenía un ritmo constante de respuestas evasivas y de ataques a la proposición del candidato del PSOE. "Nosotros creemos que España no necesita siete debates, quien los necesita es Sánchez. No nos vamos a dejar guiar ni marcar la agenda por la ansiedad de Pedro Sánchez", repetía el portavoz.

El compromiso del PP para con las elecciones

Por el momento, sigue sin estar clara la respuesta del Partido Popular o si se celebrará debate alguno en las semanas anteriores a las elecciones generales del 23 de julio. Lo que sí han dejado claro es que su tarea fundamental durante la próxima campaña será la de "pisar la calle, tomar el pulso de la sociedad española, saber lo que opinan los ciudadanos de España y contarles qué es lo que opinan". Según el portavoz, el partido se compromete a intentar formar gobiernos sin tener que pactar con Vox.