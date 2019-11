'MasterChef Celebrity 4': Yolanda Ramos, decimotercera expulsada del programa

La final de 'MasterChef Celebrity 4' está a la vuelta de la esquina y la dificultad en los cocinados cada vez es mayor, al igual que la tensión y los nervios. Y si no que se lo pregunten a Yolanda Ramos, quien no ha podido soportar la presión en la prueba eliminatoria de la semifinal, convirtiéndose en la decimotercera expulsada del programa.

Yolanda Ramos

La cómica ha protagonizado una semifinal con bastantes errores y desconciertos en sus cocinados. En la primera prueba, Yolanda Ramos cocinó junto a su marido en la característica dinámica de relevos, consiguiendo un plato de marisco y pulpo no muy satisfactorio para los jueces de 'MasterChef Celebrity 4'. Respecto a la segunda prueba, la actriz formaba parte del equipo rojo, el cual no consiguió superar al azul yendo así a la eliminatoria.

En el reto final, los aspirantes del programa debían ir cocinando con técnicas muy complejas que debían integrar de forma obligatoria conforme iban destapando unas mantas, donde también encontraban muchos ingredientes con los que trabajar. Yolanda Ramos acabó cocinando una pata de cordero al estilo marroquí que no resultó muy gustosa ni vistosa para los jueces ni para Oriol Castro, el chef invitado.

Duras críticas

"Ibas de tropezón en tropezón. No has sabido por donde cogerlo", empezaba diciendo Pepe Rodríguez tras probar la elaboración de Yolanda Ramos. "Es un plato un poco triste", apostillaba Oriol Castro. "Lo primero que necesitabas para llenar este plato era actitud", explicaba Jordi Cruz, aclarando que es lo que más le faltó a la humorista en la prueba eliminatoria. "Una cosa es que no sepas utilizar las técnicas, y otra es que nos presentes este plato tan infantil", añadía por último Samantha Vallejo-Nágera. Una vez anunciada su expulsión, Yolanda Ramos confesó que le gustaría que ganase Boris Izaguirre "por el morbo".