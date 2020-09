Fernando Alonso se queda sin ir al plató de 'El hormiguero' por las restricciones del coronavirus

Con su comienzo de temporada, 'El hormiguero' trató de recuperar la normalidad y traer a los invitados al programa como ya hiciera antes de la pandemia. Sin embargo, en el mundo volátil en el que vivimos en estos momentos puede haber algún contratiempo de última hora, y eso es lo que ha pasado con Fernando Alonso, la estrella invitada del jueves 24 de septiembre.

Fernando Alonso por videollamada en 'El hormiguero'

En lugar de darle paso a plató como hace habitualmente con los invitados, Pablo Motos se sentaba detrás de su mesa para relatar el cambio que habían conocido poco atrás: "Hoy Fernando Alonso tenía que estar aquí, pero, como después se va a Londres, y si pasaba por España le obligaban a hacer cuarentena, pues ahora mismo no sé dónde está".

"Me gustaría estar ahí, lógicamente, pero bueno, es un rollo todo", afirmaba en videollamada desde Milán, y es que las restricciones del coronavirus impuestas por Reino Unido obligan a que todo aquel que entre en el país procedente de España debe guardar una cuarentena. "Acostumbrados a volar dos o tres veces por semana, imagínate ahora. Los países tienen acuerdos unos con otros, España no tiene muchos porque estamos un poco vetados", contaba el piloto de Formula 1.

Las medidas fuera de España

Siguiendo con el tema, Motos comentaba que, durante la prueba de sonido, Alonso le había explicado que fuera de España las mascarillas no son tan comunes. "Al principio era solo en Suiza, que es donde normalmente estaba, y la gente iba sin mascarillas y rápidamente recuperaron la normalidad", revelaba. "Pero ahora que he empezado a viajar y he estado en Francia, en Inglaterra, en Italia, he visto que no solo era la excepción Suiza, sino que todo el mundo está parecido y es en España donde están más las precauciones". Además, dejaba entrever la posibilidad de que el resto de países mintiera con los números que ofrecían y que España fuese "demasiado legal".