El 7 de septiembre de 2003, arrancaba en Antena 3 la serie 'Aquí no hay quien viva', centrada en una pequeña pero peculiar comunidad de vecinos del centro de Madrid. Una historia creada por Iñaki Ariztimuño y los hermanos Alberto y Laura Caballero que, para sorpresa de muchos, se convirtió en la ficción más vista del canal.

La primera imagen de Desengaño que vieron los espectadores en el estreno de 'Aquí no hay quien viva'

Comenzaba así, más de 90 episodios y una cuota de pantalla que superó el 30% en todas ellas, incluso llegó al 37% y al 34% en el caso de la tercera y la cuarta, a lo que se añadíadesde la segunda temporada hasta la penúltima, cifra que bajaba a los cinco en caso de la temporada inicial y la final.

Su éxito arrollador, no obstante, escondía una cara "más oscura", que aún así no evitó que todo el trabajo dejara una huella imborrable en los espectadores, que aún recuerdan fielmente momentos icónicos de la ficción e incluso la siguen disfrutando hoy en día. Por eso, ante el vigésimo aniversario del debut de 'Aquí no hay quien viva', en FormulaTV repasamos qué ha sido del reparto principal de la serie en estas dos últimas décadas y cómo han cambiado desde su primera aparición en la serie.

1 Adrià Collado (Fernando)

Adrià Collado en el primer episodio de 'Aquí no hay quien viva' y en "El frío que quema" (2022)

Adrià Collado fue uno de los actores que debutaron con la serie en su primer episodio y formó parte también de su despedida en 2006, aunque estuvo ausente casi toda la segunda y tercera temporada. Desde entonces, el actor ha formado una familia con su mujer, con quien tiene dos hijos, y, en el ámbito profesional, el catalán ha seguido vinculado al mundo de la interpretación y ha trabajado en casi una quincena de películas y otra de series, además de varios cortometrajes.

En televisión, destacan sus trabajos en ficciones como 'La que se avecina' (2011), 'Servir y proteger' (2018), 'Amar es para siempre' (2019), 'Cuéntame cómo pasó' (2020) o 'Madres. Amor y vida' (2021), uno de sus últimos proyectos en la pequeña pantalla hasta la fecha, mientras que el thriller "El frío que quema", que se estrenó a principios de año, es su último trabajo en cine hasta el momento.

2 Daniel Guzmán (Roberto)

Daniel Guzmán en el primer episodio de 'Aquí no hay quien viva' y su visita a 'El hormiguero' el año pasado

Daniel Guzmán también fue otro de los primeros rostros que vimos en el estreno de 'Aquí no hay quien viva', serie que abandonó en 2006, en su quinta temporada para pasarse al otro lado de las cámaras como director de largometrajes. Con dos películas a sus espaldas, en 2003 Guzmán y su "Sueños" obtuvieron el Goya a Mejor cortometraje de ficción y, doce años después, el madrileño fue galardonado con el Goya a Mejor director novel por "A cambio de nada".

Además de dedicarse también a la interpretación y la dirección en el ámbito teatral, Guzmán no aparcó del todo su carrera frente a las cámaras y trabajó incluso en su segunda película, "Canallas", la última que ha hecho hasta la fecha. A ella se sumará "La deuda", su nueva película actualmente en producción y que podría estrenarse el próximo año. En la pequeña pantalla, el madrileño formó parte de las series 'La familia Mata' y 'Velvet', al igual que ha participado en programas como 'Lo siguiente' o 'El hormiguero'.

3 Eduardo García (Josemi)

Eduardo García en el primer episodio de 'Aquí no hay quien viva' y en una entrevista de Youtube el pasado año

Aunque Eduardo García dio vida a Josemi desde el primer al último episodio de la serie y el actor fichó posteriormente como parte del reparto de 'La que se avecina' entre la primera y la sexta temporada, el madrileño abandonó a partir de entonces el mundo de la interpretación, para saltar al de la música como rapero.

En 2015, García se hizo viral con su trabajo "Burlaos", junto a Charflex y, un año después, con el seudónimo de Dudu, lanzó el tema "Parador de Valdesqui". En él, el exactor dedicó más de una pulla a Alberto Caballero, creador de 'Aquí no hay quien viva', al igual que evidenció lo mal que concluyó su relación con los directivos y algunos compañeros de la ficción. Más allá de su faceta musical, en la que ha publicado casi una cuarentena de temas y colaboraciones, Dudu también se ha incorporado al mundo del streaming y el gaming, haciendo directos para sus seguidores.

4 Eva Isanta (Bea)

Eva Isanta en su primera aparición en 'Aquí no hay quien viva' y en el rodaje de la temporada 13 de 'La que se avecina'

Aunque Eva Isanta se incorporó a la serie en la segunda temporada, su personaje, Bea, enseguida destacó como parte de la comunidad. La actriz formó parte de toda la ficción y saltó como otros compañeros a 'La que se avecina', donde continúa trabajando actualmente en el rodaje de su decimocuarta temporada. De hecho, Isanta ha estado muy presente en el ámbito televisivo en estas dos últimas décadas, al aparecer puntualmente en series como 'Ana y los siete' o 'El hombre de tu vida'.

Asimismo, la actriz trabajó en 'Mercado central' y ha formado parte de programas como 'Got Talent España', donde ejerció de jueza en la edición de 2019, '25 palabras' o 'Tu cara me suena', donde imitó a Marta Sánchez en una gala que se emitió en la décima edición. Todo ello sin que Isanta haya abandonado su pasión por el teatro, del cual comparte muchos de sus trabajos en redes sociales.

5 Fernando Tejero (Emilio)

Fernando Tejero en el primer episodio de 'Aquí no hay quien viva' y en los premios Goya 2023

Fernando Tejero también formó parte del arranque de la serie y de su punto final y, desde entonces, ha continuado ligado al mundo de la interpretación, hasta el punto de que actualmente forma parte del elenco de 'La que se avecina', serie a la que se incorporó en 2012. Con series como 'El síndrome de Ulises' o 'El Continental' a sus espaldas, sin embargo, Tejero ha cosechado una carrera cinematográfica mucho más prolífica que la televisiva, siendo su trabajo más reciente hasta la fecha la película "Últimas voluntades".

De hecho, tras participar en la serie de Antena 3, el cordobés ha sido nominado en 2009 y 2023 a Mejor actor de reparto por "Fuera de carta" y "Modelo 77", respectivamente, después del premio a Mejor actor revelación que consiguió en 2004 con "Días de fútbol". Desde 2006, Tejero cuenta con casi una quincena de películas en su trayectoria profesional, a lo que se añade su paso por distintos programas de televisión, como 'Me resbala', 'Planeta Calleja', 'MasterChef Celebrity', 'Mask Singer: adivina quién canta' o 'Got Talent España: All Stars', donde se le ha podido ver este mismo año como parte del jurado.

6 Gemma Cuervo (Vicenta)

Gemma Cuervo en el estreno de 'Aquí no hay quien viva' y en el rodaje de "La reina del convento"

Tras formar parte de todas las temporadas de 'Aquí no hay quien viva', Gemma Cuervo siguió adelante con su carrera interpretativa en la que, como en el caso de otros compañeros, incluyó la serie 'La que se avecina', donde trabajó desde la primera hasta la cuarta temporada, en 2010. Cuervo ha seguido añadiendo producciones teatrales a su carrera profesional, al igual que ha participado en numerosas películas y cortometrajes, siendo "La reina del convento" uno de los últimos largometrajes en los que ha trabajado hasta el momento.

En dicha película, cuyo estreno está previsto para el próximo año, la actriz coincidió con Isabel Ordaz, también compañera de 'Aquí no hay quien viva', y con Antonia San Juan, con quien trabajó en 'La que se avecina. En cuanto al ámbito televisivo, la actriz no ha contado con muchas ficciones en su carrera tras 'Aquí no hay quien viva', al contrario de lo que había ocurrido hasta entonces: la barcelonesa solo fichó por 'Planta 25' y 'Cuéntame cómo pasó', donde interpretó a Amalia en 2017.

7 Guillermo Ortega (Paco)

Guillermo Ortega en el estreno de 'Aquí no hay quien viva' y en 'Amar es para siempre'

Guillermo Ortega se estrenaba en el primer episodio como Paco, papel que interpretó hasta la despedida. Aunque el actor también se pasó a 'La que se avecina', finalmente dejó la serie un año después, tras lo cual se incorporó a ficciones televisivas como 'La familia Mata', 'Tierra de lobos', 'Centro médico', 'Supernormal' o 'Amar es para siempre', donde ha trabajado hasta el pasado año, con más de 250 episodios a sus espaldas como Emilio Posadas.

Como muchos de sus compañeros de profesión, además, Ortega también ha formado parte de numerosas obras teatrales desde que cerró su etapa como Paco en 'Aquí no hay quien viva', mientras que su carrera cinematográfica, tanto en películas como en largometrajes, ha sido más bien breve en los últimos años. Asimismo, tiene dos hijos con la también actriz Fátima Baeza, conocida especialmente por dar vida a la enfermera Esther García en 'Hospital Central'.

8 Isabel Ordaz (Isabel)

Isabel Ordaz en su primer episodio en 'Aquí no hay quien viva' y en "La reina del convento"

La llegada de Isabel Ordaz a 'Aquí no hay quien viva', como la de Isanta, también se produjo en la segunda temporada. No obstante, su personaje acabó convirtiéndose en el eje de muchas historias, con su comportamiento fuera de lo común y sus icónicas frases, hasta el punto de que ganó el premio a Mejor actriz secundaria de televisión en 2005 en los Premios de la Unión de Actores.

Desde entonces, la actriz ha tenido bastante aparcada su carrera interpretativa en televisión, puesto que solo ha trabajado en 'La que se avecina' hasta 2016. En el lado opuesto, tanto su trayectoria en cine como en teatro ha crecido en los últimos años, con títulos como "El mejor verano de mi vida" o "Si yo fuera rico" como parte de la misma, además de distintos cortos como "Flores en otoño", su último trabajo audiovisual hasta la fecha. Actualmente, Ordaz es la protagonista de "La profesora", drama teatral que lleva a cabo en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

9 José Luis Gil (Juan)

José Luis Gil en el primer episodio de 'Aquí no hay quien viva' y en su última escena de 'La que se avecina' hasta la fecha

José Luis Gil y su personaje Juan Cuesta se convirtieron en uno de los grandes pilares de 'Aquí no hay quien viva' desde el principio hasta el final. Desde entonces, el actor ha estado implicado en una considerable cantidad de producciones, tanto teatrales, como televisivas y cinematográficas. No obstante, mientras que en el séptimo arte ha sumado múltiples títulos, especialmente como actor de doblaje, al igual que ha formado parte de distintas obras de teatro, no ha ocurrido lo mismo en televisión.

La trayectoria de Gil en la pequeña pantalla solo incluye dos títulos hasta la fecha: 'Felipe y Letizia', en 2010; y 'La que se avecina'. De hecho, el aragonés logró ser otro importante pilar de esta ficción, donde ha trabajado a lo largo de todas las temporadas, hasta la decimosegunda, tras la cual sufrió un ictus a finales de 2021 que lo ha apartado del mundo de la interpretación. A mediados de marzo, de hecho, se confirmó que Gil no estaría presente en la decimocuarta temporada, tras no haber estado en la anterior, puesto que aún se está recuperando de las secuelas que, por el momento, lo mantienen alejado de la vida pública.

10 Laura Pamplona (Alicia)

Laura Pamplona en el estreno de 'Aquí no hay quien viva' y en el especial de 'Los misterios de Laura'

Laura Pamplona también hizo su aparición en el primer episodio de la serie, aunque en su caso, abandonó 'Aquí no hay quien viva' tras la tercera temporada, en 2005. Aunque desde entonces la actriz ha sumado algún que otro film y obras teatrales a su carrera, lo cierto es que la alicantina se ha centrado especialmente en el ámbito televisivo.

Desde 2006, Pamplona ha fichado como parte del reparto de series como 'Hospital Central', 'Sabuesos' o 'HIT', aunque sin duda su trabajo más destacado hasta la fecha se ha dado en 'Los misterios de Laura', con su papel de Lydia, que interpretó entre 2009 y 2014 y que recuperó en 2022 con la TV Movie de la serie. A ella se sumarán nuevos especiales de la serie, cuyo rodaje acaba de comenzar, después de que Pamplona formara parte del reparto de 'La pasión turca', adaptación de la obra homónima de Antonio Gala.

11 Loles León (Paloma)

Loles León en el estreno de 'Aquí no hay quien viva' y en la temporada 13 de 'La que se avecina'

Con 73 años recién cumplidos, Loles León parece imparable, sumando trabajos tanto en cine como en televisión y teatro. La actriz debutó en 'Aquí no hay quien viva' en su primer episodio y, al igual que Pamplona, la abandonó antes de su desenlace, concretamente tras la segunda temporada. Desde entonces, León ha aparecido en series de televisión como 'Águila Roja', 'Anclados', 'Pequeñas coincidencias' o 'La que se avecina', serie en la que trabaja actualmente y a la que se sumó en 2016.

La barcelonesa también ha ejercido de jueza en espacios televisivos como 'Tú sí que vales' o 'MasterChef Abuelos' y ha colaborado en formatos como 'Amigas y conocidas' o 'Lazos de sangre'. Asimismo, se la ha podido ver como concursante en programas en la primera edición de 'MasterChef Celebrity', donde coincidió con Tejero; 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', la novena edición de 'Tu cara me suena' y 'Los miedos de...', el pasado año. Un no parar al que se suman películas como "Padre no hay más que uno 2" y su reciente secuela, o "Espejo, espejo", en la que pudo trabajar de nuevo con Malena Alterio y María Adánez.

12 Luis Merlo (Mauri)

Luis Merlo en el primer episodio de 'Aquí no hay quien viva' y en la temporada 13 de 'La que se avecina'

Luis Merlo dio vida al inolvidable Mauri desde el primer hasta el último episodio de la serie. Tras su final, el actor continuó con su carrera teatral y, en la pequeña pantalla, dio el salto a 'El internado: Laguna negra', donde siguió destacando con su papel de Héctor entre 2007 y 2010. Ya en 2016, Merlo se incorporó a 'La que se avecina', donde sigue actualmente como muchos excompañeros de 'Aquí no hay quien viva', y ha formado parte puntualmente de 'Machos Alfa' el pasado año, uno de sus últimos trabajos hasta el momento, aparte de la ficción de Telecinco.

13 Malena Alterio (Belén)

Malena Alterio en el estreno de 'Aquí no hay quien viva' y en el último episodio de 'Señoras del (h)AMPA'

Belén fue el personaje que Malena Alterio interpretó en 'Aquí no hay quien viva' desde el primero hasta el último episodio. A partir de entonces, la actriz sumó a su carrera series como 'La que se avecina', que abandonó tras solo trece episodios; 'BuenAgente' o 'Rabia', hasta que por sus dos últimos trabajos hasta la fecha, los más destacados de los años más recientes: 'Vergüenza', entre 2017 y 2020, por el que ganó varios premios; y 'Señoras del Hampa', entre 2019 y 2021.

No obstante, Alterio no se ha apartado ni del teatro ni del cine, donde también ha seguido trabajando a lo largo de estas dos últimas décadas, con títulos como "Nacidas para sufrir", "Perdiendo el norte", "Bajo el mismo techo", "Espejo, espejo" o "Bajo terapia", su último trabajo para la pequeña pantalla hasta ahora, estrenada a mediados de marzo de este mismo año.

14 María Adánez (Lucía)

María Adánez en el estreno de 'Aquí no hay quien viva' y en "Espejo, espejo"

María Adánez debutó en 'Aquí no hay quien viva' en el primer episodio, pero no se quedó hasta el final: la actriz se despidió de la serie en su cuarta temporada. A partir de entonces, la madrileña ha trabajado especialmente en el teatro, donde actualmente trabaja como parte del elenco de la obra "¡Ay, Carmela!" en el Teatro Bellas Artes. En el ámbito del cine, Adánez no ha sumado tantos títulos a su trayectoria profesional, aunque el último proyecto fue "Espejo, espejo", estrenado en 2022, donde ya hemos mencionado que coincidió con Alterio y León.

En el lado opuesto, la intérprete sí que ha extendido bastante más su lista de series, entre las que también se incluye 'La que se avecina', donde trabajó entre 2013 y 2015. A ella se suman títulos como 'Maitena: Estados Alterados', donde Adánez estuvo presente entre 2008 y 2010, a lo largo de 160 episodios, o 'Amar es para siempre', su proyecto televisivo más reciente hasta ahora, entre 2017 y 2018, con más de 250 episodios en los que dio vida a Charo.

15 Sofía Nieto (Natalia)

Sofía Nieto en el primer episodio de 'Aquí no hay quien viva' y en un vídeo de Youtube

A pesar de que Sofía Nieto también formó parte de 'Aquí no hay quien viva' de principio a fin, como otros compañeros, e incluso se sumó a 'La que se avecina', donde trabajó en las dos primeras temporadas, la ahora exactriz dio carpetazo a su carrera interpretativa tras ambas ficciones, alguna que otra obra teatral y cortometraje, tras lo cual la madrileña optó por apartarse de la vida pública y volcarse en el mundo de las matemáticas.

De hecho, Nieto está doctorada en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid, donde ejerció de profesora entre 2010 y 2016, tras licenciarse en Matemáticas con el Premio Extraordinario de Licenciatura de 2007. Desde entonces, prácticamente nada ha trascendido de su vida, lo que evidenciaría el deseo de Nieto de seguir permaneciendo en el anonimato, lejos de las cámaras y del mundo de la interpretación al que siguen ligados la gran mayoría de sus excompañeros en estas dos últimas décadas desde que se estrenó 'Aquí no hay quien viva'.