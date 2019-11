Fernando Tejero patina al explicar en 'Vuelta al cole' el significado de LGTBIQ+: "Es una organización"

Por el programa de Telemadrid 'Vuelta al cole' están desfilando numerosos famosos como políticos, celebrities, cantantes o actores que se enfrentan a las complicadas preguntas de los niños y niñas. Esta vez el turno fue para Fernando Tejero, quien tuvo que explicar a los más pequeños qué significaba LGTBIQ+ en apenas un minuto. El actor de 'La que se avecina' confesó que estaba muy nervioso y lo dejó claro en su respuesta porque se lio en la explicación: "Es una organización que defiende los derechos de todas las personas independientemente de su preferencia sexual".

Fernando Tejero en 'Vuelta al cole'

Aunque la definición no la hizo perfecta, los niños lo puntuaron con buena nota y entendieron lo que intentaba transmitir el actor. Todos menos una pequeña que no le quedo del todo claro y por eso Tejero tuvo que poner un ejemplo: "Yo soy un hombre y me gusta para que sea mi pareja otro hombre, entonces hay otro señor al que le gustan las mujeres, pero yo creo que merezco los mismos derechos y respeto que ese otro señor que le gustan las mujeres y a mí los hombres".

El temible minuto en la pizarra no fue el único momento embarazoso para el actor porque también la lio en Geografía. Los niños y niñas le preguntaron cuántas provincias tiene Castilla y León, a lo que Tejero respondió que dos, incluyendo una de ellas Extremadura. También hubo espacio para saber detalles de su vida personal como quién fue su primer amor, cómo decidió ser actor o su pasado como trabajador en una pescadería, a la que explicó que iban Paz Vega y Anne Igartiburu.

Rosa López, la otra invitada

Los niños recibieron la visita de la cantante Rosa López, quien respondió preguntas sobre su vida privada, profesional, pero sobre todo relacionadas con su paso por 'Operación Triunfo'. La ganadora de la primera edición confesó que ya no existe el famoso grupo de WhatsApp de todos los concursantes porque todos viven "con mucho estrés y tienen que centrarse en su trabajo" y reveló que perdió el cheque de 'OT'.