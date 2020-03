José Antonio Avilés destapa un complot en 'Supervivientes 2020' y Ferre se defiende y estalla contra él

Un día más, José Antonio Avilés ha estado en el centro de la polémica, en esta ocasión por un fuerte enfrentamiento que ha protagonizado contra Ferre, en 'Supervivientes 2020', después de oírle revelar su estrategia en el reality. Está claro que para el colaborador de 'Viva la vida' no es complicado escuchar lo que sucede al otro lado de la playa y prueba de ello es que escuchó al que fuese participante de 'Super Shore' decirle a Nyno y Jorge que quería nominar a Albert Barranco para que este terminase subiendo a la palestra. Según Avilés, estos también estaban comentando la posibilidad de nominar al chico.

José Antonio Avilés y Ferre en 'Supervivientes 2020'

Avilés, que como sabemos es de todo menos discreto, decidió rápidamente contárselo todo a Barranco, que no pudo evitar mostrar su sorpresa ante lo que estaba escuchando por parte del periodista. "Se lo han planteado, y aunque no creo que Jorge te lo haga porque es tu amigo, sí se lo han planteado", le dijo al extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Finalmente, este decidió hablar claramente con los chicos para conocer la verdad, para saber si realmente la posibilidad de su nominación sí estaba en la mente de los que creía sus amigos y grandes aliados en el concurso.

Ferre no dudó en estallar y mostrarse completamente indignado con José Antonio Avilés, al que no dudó en insultar y y dejar de mentiroso frente al resto de sus compañeros. "Yo voy de cara, no soy como tú, que solo sabes hablar por detrás (...) eres un falso de mierda, ya no existes para mí, ¡mentiroso!", afirmó entre gritos el chico, ante un Avilés que se mostró también indignado al haber sido desmentido públicamente por Ferre, que dejó claro que si quisiese nominar a Barranco, lo haría sin problema y se lo diría a la cara.

Jorge cuenta lo que ha pasado

Finalmente, y ya para zanjar el tema, Jorge Pérez quiso contar lo que había pasado y le dejó claro a Barranco que aunque la conversación que dijo Avilés sí existió, en ningún momento nadie se planteó nominarle. Lo que él y sus amigos contaron es que si los cuatro siguiesen en el concurso juntos en un futuro a quién nominaría cada uno. Fue entonces cuando sí se habló de la posibilidad de nominación de Barranco, pero siempre hablando de un futurible como sería el que sean los últimos supervivientes del concurso dentro de unas semanas.