'Supervivientes 2020': Rocío Flores, desesperada al no saber nada de su madre tras la crisis del coronavirus

La crisis provocada por la rápida expansión del coronavirus en todo el planeta está causando estragos, especialmente en nuestro país. Con más de 11.000 casos diagnosticados, España es sin duda uno de los territorios más afectados por esta pandemia mundial y por ello, la dirección de 'Supervivientes' decidió este martes 17 de febrero comunicar a los concursantes todo lo que estaba pasando en nuestro país. BulldogTV y Mediaset España consideran que era necesario que los concursantes fuesen conscientes de la situación y pudiesen afrontar lo que está pasando desde Honduras.

Rocío Flores y Lara Álvarez

Lara Álvarez fue la encargada de darles la noticia. La presentadora reunió a sus supervivientes en la Palapa, les contó cómo se ha vivido la expansión del COVID-19 en nuestro país y todas las medidas que el Gobierno ha decretado para intentar paralizar este contagio masivo. Los concursantes no pudieron evitar reprimir las lágrimas y se mostraron evidentemente muy preocupados por el estado de salud de todos sus familiares que se encuentran en España. Aunque la presentadora quiso tranquilizarse, BulldogTV quiso grabar un vídeo con familiares de todos para que ellos mismos fuesen los que les dejasen muy claro que se encuentran totalmente bien.

De esta forma, a lo largo de unos minutos fuimos viendo todos esos saludos, que pese a tranquilizar a los supervivientes, sí les hizo romper a llorar de la emoción, ya que se sentían más cerca que nunca de esas personas a las que quieren. Pese a ello, hay una concursante que sí echó de menos un mensaje. Antonio David Flores grabó un vídeo a su hija animándola a seguir y dejándole claro que está bien, pero Rocío Flores echó en falta que su madre Rocío Carrasco también confirmase que está bien. Así se lo hizo saber a Lara Álvarez entre lágrimas, que intentaba animarla sin demasiado éxito. Y es que totalmente derrumbada, la chica sufrió un ataque de nervios al no saber cómo se encuentra su madre a día de hoy.

La promesa de Lara Álvarez

"Que no haya sido capaz de mandarme un mensaje... me parece súper injusto. Quiero saber que está bien. Llevo 7 años sin saber nada de mi madre y que pase esto y no tener nada... ¡necesito saber! Lo demás me sobra, creo que me lo merezco", dijo entre lágrimas. Álvarez entonces le afirmó que "las noticias que llegan desde Madrid es que toda tu familia está bien, pero te doy mi palabra que personalmente te voy a dar información de tu madre. Voy a mover cielo y tierra para conseguir información". Una promesa que sin duda sirvió para tranquilizar a la chica, muy nerviosa y derrumbada por no saber si su madre está bien.