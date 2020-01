Fiama, decepcionada con Álex en 'La isla de las tentaciones': "No quiero una persona falsa en mi vida"

La noche del jueves 16 de enero, 'La isla de las tentaciones' emitió una nueva entrega en la que las chicas del programa se enfrentaron a la ceremonia de la hoguera, donde pudieron ver algunas cosas de la estancia de sus respectivas parejas en su villa. Una mecánica que ya experimentaron los chicos en primer lugar y que todas las participantes decidieron compartir con sus compañeras, al contrario de lo que escogieron algunas de sus parejas, que prefirieron ver las imágenes a solas.

Las chicas de 'La isla de las tentaciones' en la ceremonia de la hoguera

La primera en estrenar la ceremonia fue Fani Carbajo, quien pudo ver algunos momentos de la cita entre Christofer Guzmán y Jennifer. "Con lo celosa que soy, me da miedo ver que haya cruzado la línea", admitió la participante, antes de la hoguera. "Jenny me preocupa un poquito, porque creo que va a conseguir que Christofer se relaje", declaró Fani, quien se mostró especialmente molesta al ver a su pareja enseñando a bailar a una de las solteras, dado que "no lo hace conmigo".

En cuanto a Susana Molina, a la ganadora de 'GH 14' no se le escapó la complicidad entre Gonzalo Montoya y Katerina. "Me molesta que esté todo el tiempo diciendo que es muy guapa, si yo lo dijese de un chico le molestaría", declaró la participante, antes de admitir que, de tener una segunda cita con ella, "no lo entendería, no sabría cómo manejarlo". En cuanto a Adelina Seres, la participante se mostró muy tranquila al ver a José Sánchez con las solteras. "No le veo complicidad. Se ve que está cómodo, pero ya está", declaró Seres, después de señalar que no esperaba que Jose hiciera su famoso test "en la primera cita con la primera chica". "Si él está bien, yo estoy bien", concluyó Adelina, no obstante.

"Si no le gusta, que me deje"

Durante la ceremonia, la molestia de Fiama Rodríguez con Álex Bueno fue más que evidente, después de verle compartir algunas palabras sobre ella con las solteras en las que afirmaba que "sé que ella no confía en mí al cien por cien, muchas veces eso me condiciona". "Eso no es lealtad, tanto que el se vende como una forma leal. Me parece un poco hipócrita. Quiere pintar las cosas un poco al revés y no lo entiendo", protestó la participante, quien aseguró que "no quiero una persona falsa a mi lado".

"No quiero una persona falsa a mi lado, si el quiere seguir ese camino que lo siga e igual la que tengo que tomar la decisión soy yo", añadió Fiama, quien concluyó declarando ante las cámaras que "mi carácter es este, y si no le gusta, que me deje". En cuanto a Andrea Gasca, fue la encargada de concluir la ronda, donde señaló de su pareja, Ismael Nicolás, que "no me parece normal que estén todos de fiesta y él esté en el jacuzzi con una chica". "Tenía la idea de que estaría echándome de menos, pero tan mal no se encuentra. Quería que se dejase llevar, pero que tampoco se pase", declaró la participante.