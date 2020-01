Susana teme las críticas a Gonzalo en 'La isla de las tentaciones': "Me da miedo que quede como un imbécil"

Desde el comienzo de 'La isla de las tentaciones' la actitud de Gonzalo ha centrado gran parte de las críticas por parte de los espectadores, que recriminan al sevillano sus comportamientos chulescos y desprecios a Susana, su novia. "Mejor salir solo que con un Pokémon al lado" era una de las perlas que le dedicaba en el estreno, y que recibía un gran número de comentarios entre la audiencia.

La ganadora de ' GH 14 ' es de sobra conocedora de la imagen que transmite su novio y, por ello,cuando aceptaron participar en el programa presentado por Mónica Naranjo , uno de los solteros, en la segunda entrega del reality show emitida por Cuatro.

Susana se acerca a Lewis en 'La isla de las tentaciones'

"Parece que sí pero no, es muy simpático" respondía Susana, tratando de defender a su pareja. "Es el único que me cayó mal el primer día" reconocía el surfero, a quien desde el principio Gonzalo vio como un rival en el programa. A sabiendas de que su novio no suele dar una buena primera impresión, la murciana se abría con Lewis y explicaba el por qué de sus lágrimas el día que conocieron a los solteros: "Yo estaba preocupada por eso, por eso lloré. Dije 'me da miedo que él quede como un imbécil'", admitía. "Yo lo vi así", confesaba su compañero en Villa Playa.

Mientras Gonzalo es puro desparpajo y descaro, Susana es más retraída y tiende a relacionarse menos, sobre todo desde que decidió dejarlo todo y mudarse a Sevilla por él. Superado uno de los momentos más duros de su vida, está decidida a disfrutar de 'La isla de las tentaciones' y a establecer nuevas amistades... o lo que surja. "Gonzalo va a flipar cuando me vea relacionarme con todo el mundo", explicaba a las cámaras, desvelando los reproches que suele hacerle su pareja: "Siempre me dice que tengo que relacionarme más, que me centro mucho en una persona y no salgo de ahí".

Gonzalo responde a las críticas

"Yo estoy todo el día con Gonzalo, para todo. Necesito tenerlo alejado para echarlo de menos", explicaba Susana a Lewis durante la fiesta, consciente de que la monotonía es el principal problema de su relación. El surfero está decidido a recoger el guante y tiene sus miras puestas en la 'granhermana': "Yo creo que hay algo ahí, tiene un rollo... y la cara es muy bonita, me atrae bastante", comentaba en privado. No obstante, ella prefería blindar a Bryan en la primera eliminación.

Susana tendrá que remar entre las críticas a su novio y las dudas sobre su relación para seguir adelante en 'La isla de las tentaciones'. Mientras, Gonzalo no ha dudado en hacer frente a sus haters en las redes: "Me prometí a mí mismo que no iba a entrar en este tipo de cosas pero, viendo vuestro pésimo coeficiente intelectual, os tengo que ir guiando como si fuera un scape room", espetaba, añadiendo que llama "Pokémon" a Susana "porque para mí es mi Pikachu. Como si tú a tu novio le llamas gordito, imbécil o Harry Potter".