Los participantes de 'La isla de las tentaciones', aliviados con la marcha de Melani: "Se ha ido el mal rollo"

La noche del martes 14 de enero, 'La isla de las tentaciones' emitió una nueva entrega en la que los miembros de las cinco parejas participantes tuvieron su primera cita con su soltero elegido. Además, los dos grupos se enfrentaron a la primera despedida del programa, donde las chicas optaron por expulsar a Bryan, mientras que los chicos se decantaron por decir adiós a Melani, en lo que se convirtió en una tensa despedida de la soltera con sus compañeras y los participantes, especialmente a raíz de los encontronazos que había protagonizado con Álex Bueno, su expareja.

Melani se marcha sin despedirse de los participantes en 'La isla de las tentaciones'

Después de que cada uno de los cinco participantes escogiera salvar a una de las solteras de la expulsión, Gonzalo Montoya, Álex, Christofer Guzmán, Ismael Nicolás y José Sánchez se reunieron un minuto para deliberar a cual de las restantes querían expulsar. "Es uno de los momentos más difíciles hasta ahora", declaró Sánchez, antes de comunicar la unanimidad que había existido entre los cinco a la hora de elegir la expulsión de Melani. "Es con la persona con la que quizá hemos tenido menos trato todos", explicó el participante.

"Tampoco estaba a gusto. Me encontré una situación que no quería", declaró la aludida, antes de confesar que "me voy satisfecha" y desear a los participantes "que os vaya súper bien", momento en el que Mónica Naranjo quiso saber si alguno de los participantes quería dedicarle algunas palabras. "A buen entendedor, pocas palabras bastan", lanzó Jose, mientras que Gonzalo apostó porque Melani "sigue enamorada de Álex". "Se terminó hace mucho tiempo, estaba más que zanjado", replicó la soltera ante las cámaras. "Creo que su expulsión va a traer tranquilidad", apostó Bueno, quien afirmó no tener "nada que decir" en la que fue una tensa despedida, dado que Melani dio dos besos a sus compañeras pero decidió marcharse de la Villa sin acercarse a los cinco participantes.

"Las chicas podrán conocer a Álex"

"No ha aportado gran cosa, así que creo que estamos todos contentos de que no siga aquí", opinó Álex tras la marcha de su expareja, de quien afirmó que "para mí es una persona indiferente, mientras que Melani aseguró que "he visto mucho falserío" durante su paso por el programa. No obstante, la opinión de Bueno también la compartieron sus compañeros y hasta algunas de las solteras. "Entiendo la decisión de los chicos, me daba como angustia, no me gustaba mucho", confesó Katerina, primera cita de Gonzalo. "Creo que con Melani se ha ido el mal rollo", apostó uno de los participantes, mientras todos brindaban por la nueva etapa en el programa. "Me alegro porque así las chicas podrán conocer a Álex", declaró Gonzalo, tras lo cual Álex confesó que la marcha de Melani sí suponía un alivio para él. "Me gusta tener cerca gente buena", añadió el participante.