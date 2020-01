Sofía Suescun, Lydia Lozano e Ylenia fichan por el debate de 'La isla de las tentaciones'

Con las emociones a flor de piel en Villa Playa y Villa Montaña, 'La isla de las tentaciones' amplía su universo en Mediaset con el estreno de 'El debate de las tentaciones'. El espacio, presentado por Sandra Barneda y que contará con contenido exclusivo del reality, llega a Cuatro el viernes 17 de enero a las 22:05 horas.

Sofía Suescun, Lydia Lozano e Ylenia

Además de una nutrida presencia de familiares de los participantes, el debate contará con varios colaboradores muy conocidos por el público de Mediaset. Lydia Lozano, Ylenia, Sofía Suescun, Suso Álvarez y Luis Rollán serán algunos de las tertulianos, dispuestos a analizar al detalle cada trama del reality. También estará Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, que se estrena como colaboradora en un plató de televisión.

Al equipo hay que sumar dos analistas tituladas: María Zabay, escritora, guionista, actriz, directora de programas de televisión y experta en comunicación y liderazgo; y Arantxa Coca, doctora en Psicología, licenciada en Psicopedagogía y Analista Transaccional y experta en terapia de pareja.

Inicio convulso

Apenas una semana, desde su estreno el pasado jueves 9 de enero, ha servido para que 'La isla de las tentaciones' esté en boca de todos. Sin duda, la relación que más está dando que hablar es la de Susana y Gonzalo. Los comentarios despectivos del andaluz acerca de su pareja -aquello de "salir solo es mejor que con un Pokémon al lado"- no han sido para nada del agrado de la audiencia. Incluso la propia Susana confesaba sus temores en el programa: "Me da miedo que él quede como un imbécil", le confesó a Lewis.

En el otro frente, Christofer se hundió al ver cómo se estaba relacionado su novia con el grupo de solteros. Mónica Naranjo mostró a los chicos lo que estaban haciendo sus parejas y Christofer fue testigo de cómo Fani Carbajo se había metido en el jacuzzi con Rubén: "No me lo esperaba. Creo que me ha fallado como pareja, nunca pensé que esto pasaría. Por ahí no paso", aseguró el concursante.