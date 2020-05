Willy Bárcenas vuelve a la carga sobre su supuesto veto en 'MasterChef Celebrity': "Yo no miento"

El pasado jueves 7 de mayo, el cantante Willy Bárcenas sembraba la polémica al denunciar que había sido vetado por TVE para concursar en la quinta edición de 'MasterChef Celebrity'. Según el vocalista de Taburete, la productora Shine Iberia le trasladó que ellos querían que participase, pero TVE "se oponía a que yo concursase en el programa". Una versión que Shine desmintió poco después, aclarando que el descarte de Willy era uno más entre los habituales en cada proceso de selección para este tipo de formatos.

Guillermo Bárcenas

Ahora, el hijo de Luis Bárcenas ha vuelto a la carga publicando un mail de la productora, en el que se que la decisión final ha correspondido a RTVE. "Simplemente me limité a contar mi experiencia, que es cierta. Quién miente, no lo sé; pero desde luego yo no", reflexionaba el artista en su cuenta de Instagram. El correo electrónico que adjunta dice así:

"Desde Shine Ibera queremos comunicaros que ya tenemos aprobados los 'Celebritys' aprobados de esta temporada, sintiéndolo mucho tengo que deciros que no ha sido posible contar con Guillermos Bárcenas en esta edición. Eso no significa que en otra edición no podamos contar con él. Desde Shine la próxima temporada lo volveremos a intentar, finalmente la decisión es de RTVE y en esta edición simplemente han elegido a otros".

El comunicado de Shine Iberia

En su comunicado oficial, la productora había dejado claro que el "criterio en el proceso de selección de los nombres que formarán parte de cada edición de 'MasterChef' corresponde a Shine Iberia, que cada temporada decide qué nombres entran en la edición y qué nombres finalmente no entran seleccionando los aspirantes definitivos de entre un grupo muy amplio, de hasta 80 en cada temporada". Con todo, especifica que esa selección final para 'MasterChef 5' "en la que no estaba Guillermo Bárcenas se le trasladó a TVE, que no interviene en ningún proceso de selección de 'MasterChef'".

La quinta edición de 'MasterChef Celebrity' no contará con Willy Bárcenas, pero Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera volverán a ejercer como jurado para analizar las cualidades como chefs de 16 famosos. La lista de aspirantes la componen Raquel Sánchez Silva, Celia Villalobos, Ainhoa Arteta, Melani Olivares, La Terremoto de Alcorcón, Lucía Dominguín, Raquel Meroño, Laura Sánchez, Florentino Fernández, David Fernández, David Fernández, Jesús Castro, Pedro Delgado, Nicolás Coronado, Gonzalo Miró y Josie, serán los rostros mediáticos que deberán demostrar su talento en los fogones.