Se filtra la fecha que el COI baraja para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

Los Juegos Olímpicos de Tokio están trayendo un sinfín de quebraderos de cabeza para el Comité Olímpico Internacional (COI). El último ha sido la filtración de la posible fecha de su celebración en 2021, ya que fueron pospuestos al año siguiente de lo planeado a causa de la crisis mundial del coronavirus. Según el New York Times, el día escogido para la inauguración sería el 23 de julio.

Juegos Olímpicos de Tokio 2021

La fecha no es nada descabellada, ya que casi coincide con la que se había elegido este año para la ceremonia de apertura, el 24 de julio. Según el medio estadounidense, la información proviene de fuentes del mismísimo COI, aunque a la hora de corroborar la información, su portavoz, Mark Adams, tachó la filtración de mera "especulación".

El diario también afirma que este domingo 29 el COI habría convocado una reunión de urgencia para debatir la situación de los Juegos, por lo que puede que el anuncio oficial de la fecha no se postergue durante un mes, algo el presidente de máximo organismo, Thomas Bach, declaró al anunciar la cancelación de los Juegos Olímpicos de 2020. No sería la primera vez que se adelantan los planes de Bach, ya que el anuncio de la cancelación del evento estaba planeado para dentro de un mes.

Un anuncio precipitado

Y es que el presidente del COI notificaba el domingo 22 que se estaba planteando posponer los JJ.OO, pero que la decisión no se tomaría hasta dentro de cuatro semanas. No pasaban ni cuatro días cuando él mismo salió a comunicar que los Juegos pasaban a 2021. Sin lugar a dudas, la presión de las distintas delegaciones, que amenazaban con no ir, y el anuncio del deseo expreso del primer ministro japonés, Shinzo Abe, de cancelar los juegos, precipitaron la decisión.