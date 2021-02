La recta final de la décima temporada de 'The Walking Dead' llega una semana antes a AMC+

La décima temporada de 'The Walking Dead' se está extendiendo mucho más de lo esperado. Su emisión arrancó el 6 de octubre de 2019 en AMC, que se vio obligada a retrasar al otoño de 2020 su desenlace debido a la crisis provocada por el coronavirus. En ese momento tendría que haber visto la luz la undécima y última entrega, pero ante la imposibilidad de arrancar su desarrollo en este movedizo contexto, la cadena estadounidense optó por añadir seis episodios más a la presente entrega, programando su estreno para el 28 de febrero, pero finalmente unos cuantos afortunados podrán verlos antes que nadie.

Daryl y Carol en 'The Walking Dead'

Siguiendo con la estrategia de potenciar su propia plataforma de streaming, AMC+, el grupo norteamericano preestrenará ahí una semana antes el primero de los capítulos adicionales. Por lo tanto, mientras que el resto de espectadores estadounidenses tendrán que esperar al día 28, los usuarios de AMC+ podrán verlo a partir del 21 de febrero. En nuestro caso aguardaremos a la emisión en FOX España, prevista para el 1 de marzo.

Teniendo en cuenta la popularidad masiva de 'The Walking Dead', este acceso anticipado de una semana no es nada desdeñable, pero no será la única ventaja concedida a los suscriptores de AMC+. En las semanas sucesivas, también se preestrenarán los demás episodios, que estarán disponibles cada jueves a partir del 4 de marzo, tres días antes de la emisión dominical en AMC, como indica Deadline.

Apuestas intimistas

Tras resolver el enfrentamiento entre las comunidades protagonistas y la horda enemiga controlada por Beta, 'The Walking Dead' ha asumido un tono más personal en estos seis episodios, que indagarán en el pasado de varios de sus protagonistas. De esta manera, el equipo de la serie ha podido completar un rodaje más controlado, que servirá de anticipo de lo que está por venir en una temporada 11 que supondrá un punto y aparte en la franquicia.