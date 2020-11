'The Walking Dead' tendrá un especial navideño el 13 de diciembre

Diez años después de su lanzamiento en AMC, a la vertiente televisiva de 'The Walking Dead' todavía le quedan sorpresas en la recámara. A la espera de saber algo más sobre las películas protagonizadas por Andrew Lincoln y de ser testigos de los finales de temporada de 'World Beyond' y 'Fear The Walking Dead', los responsables de la franquicia se han sacado una inesperada idea de la manga para que los fans tengan contenido hasta en la festividad más señalada del año.

Norman Reedus en 'The Walking Dead'

De cara a la época navideña, AMC ha compuesto una programación temática que incluirá más de 800 horas de contenido. Entre esa ingente cantidad de clásicos y programas familiares estará incluido 'The Walking Dead Holiday Special', el primer especial navideño del universo creado por Robert Kirkman, como informa ComicBook. Su emisión tendrá lugar el 13 de diciembre a través de AMC+, el neonato servicio de streaming de la compañía.

Al frente del especial se encuentra Chris Hardwick, presentador de 'Talking Dead', la conocida tertulia que se emite tras los episodios de la franquicia. Por el momento, se desconoce qué intérpretes participarán en esta reunión virtual, pero sí se sabe que entre esa lista de invitados habrá representantes de 'The Walking Dead', 'Fear the Walking Dead' y 'World Beyond'. Por lo tanto, finalmente las tres series cruzarán sus caminos, aunque sea de una manera tan particular.

Postapocalipsis para rato

La emisión de 'The Walking Dead Holiday Special' está programada justo una semana después de otro evento relevante dentro de la franquicia, el final de la primera temporada de 'World Beyond', un spin-off que tiene los días contados desde su nacimiento, ya que antes de estrenarse ya se confirmó que contaría con tan solo dos temporadas. En 2021 llegará el turno de la serie matriz, que lanzará los episodios finales de la décima temporada, para después sumergirse en la producción de la undécima y última entrega. De ahí en adelante nos esperan la apuesta antológica 'Tales from the Walking Dead' y el spin-off centrado en Daryl y Carol.