Hilarie Burton ficha por 'The Walking Dead' para interpretar a Lucille, la esposa de Negan

Aunque la crisis de coronavirus ha modificado los planes de 'The Walking Dead', la décima temporada de la ficción de AMC, que FOX España emite en nuestro país, tendrá seis episodios adicionales que se estrenarán a principios de 2021. En estas entregas conoceremos más sobre la historia de Negan, considerado uno de los personajes más interesantes y carismáticos del universo zombie basado en los cómics de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard.

Hilarie Burton y Jeffrey Dean Morgan en los Globos de Oro 2017

Hilarie Burton participará como actriz invitada en uno de los capítulos de la ficción para encarnar a Lucille, la esposa del personaje interpretado por Jeffrey Dean Morgan, según avanza ComicBook. Pero los más llamativo es el parentesco entre ambos en la vida real, ya que son marido y mujer. Sin duda, una decisión sencilla para encontrar a la intérprete que más química tiene con el actor.

La actriz de series como 'One Tree Hill', 'Ladrón de guante blanco' o 'Arma letal' se meterá en la piel de la fallecida esposa del líder de los Salvadores, que dio nombre a su siniestro bate. Por lo que se sabe hasta el momento, Lucille no murió como víctima de un zombie, sino a causa de un cáncer de páncreas durante los primeros días del apocalipsis. Todo parece indicar que la serie mostrará algún flashback o visión que cuente más sobre la relación de Negan y Lucille.

Agradecida por unirse a 'TWD'

Tras conocerse la noticia, Burton ha mostrado su emoción por este proyecto en su cuenta de Twitter: "Ha sido bastante difícil mantener esto en secreto. Pero me encanta trabajar con Jeffrey y verlo convertirse Negan con esa arrogancia. Y me encanta la familia de 'The Walking Dead'. Ellos han sido parte de la nuestra durante años y estoy muy agradecida por su amabilidad".