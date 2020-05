Así ha sido el final de 'El secreto de Puente Viejo': Una explosión, varias muertes y grandes revelaciones

Después de nueve años, 'El secreto de Puente Viejo' ha llegado a su final definitivo con un capítulo especial en el que han concluido todas las tramas desvelando grandes secretos y dejando a los espectadores en vilo con todos los sucesos inesperados. Aunque las promos ya nos alertaron de que una gran explosión, ahora hemos descubierto quién fue el causante y su motivo.

Francisca, tras la explosión en 'El secreto de Puente Viejo'

Don Filiberto, el cura, está decidido a acabar con todos los males que ahora mismo le atacan, y después de haber estado a punto de morir por los abusos de Francisca. El cura planea su propia venganza sin importarle todas las víctimas que se lleve por delante, las consecuencias y sin tener claro si contará con el perdón de Dios, pero el cura acaba haciendo que Puente Viejo vuele por los aires con explosivos.

Dos importantes muertes

Años después, la voz de Francisca narra: "Él fue la primera víctima de su fanatismo, pero no la única. Se llevó por delante a muchos paisanos". Y uno de ellos, como ella misma cuenta, es un ser querido: "Raimundo murió en el acto". Sin embargo, acto seguido desvela que ella solo le sobrevivió por unos minutos, dejando claro que ambos fallecieron por la explosión.

Rosa, con secretos y fuera de sí

Rosa, reteniendo a Carolina en 'El secreto de Peunte Viejo'

Rosa, está fuera de sí misma y no controla la gravedad de sus acciones. Al final desvela a su madre que es ella la que denunció a Adolfo para que él pague por el asesinato de Ramón. Su madre se muestra orgullosa, pero no entiende por qué con su marido y la hermana mediana de las Solozábal le cuenta que le ponía los cuernos y le hace una gran revelación: no está embarazada. "Nunca lo he estado y me alegro, porque ese ingrato no merece ser el padre de mi hijo", confiesa asegurando que todo lo hizo por retenerle.

Cuando Adolfo decide huir y Marta le confiesa que se irá con él, Rosa no entra en razón y les amenaza "por encima de mi cadáver". En lugar de cargar contra ellos, coge a su hermana Carolina y amenaza con matarla si se van juntos a Austria, pero afortunadamente el personaje acaba reculando y deja fuera de peligro a la pequeña.

El gran secreto de Emilia

Emilia, en 'El secreto de Puente Viejo'

Uno de los momentos más emotivos lo contó Emilia. Llorando desconsolada, recibe la inesperada visita de Marcela, a quien le cuenta lo que le ocurre: "Me muero sin remedio". Además, aprovecha para contarle el motivo por su repentino regreso a Puente Viejo. Quería morir en su pueblo y ahorrar sufrimientos a sus seres queridos que no saben nada de la enfermedad de Emilia.

Espacio para el amor

En este apoteósico final, también ha habido momentos para el amor, como es el caso de la Marquesa de los Visos y Don Ignacio, que tienen una profunda conversación tras descubrir todas las mentiras que difundía Jean Pierre. Tras quitarse los formalismos entre ellos, Isabel e Ignacio se piden disculpas. "Siento una imperiosa necesidad de tenerle cerca", le confiesa ella. Él, sin embargo, le pide unos días antes de darle una respuesta, pero dejando una puerta abierta a un esperanzador romance.