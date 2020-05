María Bouzas: "Es el momento de cerrar 'El secreto de Puente Viejo' aunque Francisca tenga carrete para rato"

Tras nueve años cautivando al público de gran número de países, 'El secreto de Puente Viejo' se despide para siempre el miércoles 20 de mayo en el prime time de Antena 3. Muchos personajes y muchas tramas y muchos misterios llegan a su final haciendo historia en la ficción nacional. Uno de los nombres que más se recordarán de esta serie diaria es el de Francisca, y por ello hablamos con María Bouzas, la actriz que le ha dado vida, para que nos hable del final y haga balance de todo este periodo.

María Bouzas, como Francisca en 'El secreto de Puente Viejo'

¿Cómo os sentís cerrando una serie tan larga y que ha acompañado a los espectadores 9 años?

Es una sensación agridulce. Por un lado sentimos una gran pena por decir adiós a una etapa tan bonita en la que hemos hecho grandes amigos y hemos vivido situaciones de todo tipo. Pero al mismo tiempo, personalmente, siento que ha llegado el momento de dar paso a otra etapa, son necesarios los cambios.

Además, por el titulo y su trama, es una de las series cuyo final genera más expectación. ¿Se cumplirán las expectativas?

Sin duda, aunque sé que nuestro público más fiel, ese público que ha hecho posible esta experiencia, al que nunca podré dejar de agradecer que nos hayan permitido formar parte de sus vidas durante tanto tiempo, hubiese preferido que no hubiese un final.

¿Tú te sorprendiste al leer el último capítulo? ¿Qué sentiste?

He de reconocer que me he sorprendido muchas veces a lo largo de toda la serie pero precisamente con el último no me sorprendí demasiado. Hay que sacarse el sombrero con el equipo de guión de esta serie. Es increíble seguir sorprendiendo y mantener a un público tan fiel durante tantos años. Porque el mérito de la fidelidad del público no es responsabilidad solo de los actores, el mayor mérito lo tienen los que crean, en un folio en blanco, a estos personajes y sus vidas. Es verdad que los actores aportamos muchos matices a los personajes pero siempre basándonos en la creación de los guionistas. Ellos son los que nos dan los ladrillos para que construyamos la casa.

¿Crees que ha sido complicado cerrar tantas tramas vividas?

Me parece un trabajo ímprobo tejer toda la red de tramas, personajes y situaciones. Como he dicho, los guionistas me parecen auténticos fenómenos. Los personajes son sus creaciones a los que han dado vida y han dotado de sentimientos, unos mejores otros peores pero todos humanos. Para ellos también debe ser muy duro pasar página y despedirse de todos estos personajes juntos.

Francisca (María Bouzas) en 'El secreto de Puente Viejo'

¿Crees que cierra en un buen momento o piensas que Puente Viejo y Francisca todavía tenían recorrido?

Sí, creo que era el momento, independientemente de que Francisca tiene carrete para rato. No, en serio, creo que era el momento de cerrar esta experiencia. Soy de la opinión que es mejor abandonar las fiestas cuando todavía tienen interés, si se prolongan demasiado, casi agradeces que se acaben y eso es lo que no debía pasar, no se podía consentir que la gente se hartase de Puente Viejo. Queremos que nos echen de menos como lo vamos a hacer nosotros, pero con buen sabor de boca.

Además, la grabación del último capítulo os coincidió con la declaración del Estado de Alarma. ¿Cómo os habéis apañado para acabarlo?

Han sido unos días un poco complicados pero se consiguió. El mérito absoluto de que hayamos podido terminar es de la producción de Boomerang TV y todo el equipo técnico de la serie, que se han entregado al cien por cien. Además, antes de que se decretase el estado de alarma, ya se veía venir y se pudo reorganizar el trabajo para conseguir grabar lo realmente imprescindible. En el fondo tuvimos bastante suerte porque faltaba muy poquito.

¿Temiste alguna vez de que por el Estado de Alarma no tuviese el final que se merece?

El "final que se merece" es algo muy subjetivo. No hay más que ver casos como el de la serie 'Perdidos'. ¿Quién puede decir que no es el final que se merece? Hubo gente que quedó encantada con el final y otros muchos se enfadaron muchísimo. No todos tenemos el mismo criterio y las mismas expectativas. Como dice Kavafis en su poema "Ítaca": "Cuando emprendas tu viaje a Itaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias". Es lo que yo valoro en una serie, que en su recorrido me haga sentir, llorar, reír, amar... Lo importante del viaje a Ítaca no es llegar sino todas las aventuras que vives durante el viaje.

¿Qué te parece que Antena 3 apueste por la emisión de su último capítulo en prime time?

Es un honor pero el público de Puente Viejo está acostumbrado a verla en la franja de la tarde y solo espero que no les confunda este cambio o que no les perjudique.

Entiendo que es una estrategia de la cadena y lo hacen para dar más valor al final de la serie. Ellos saben mucho mejor que yo lo que funciona bien en estos casos pero yo no la cambiaría de su horario habitual por consideración a su público.

María Bouzas es Francisca en 'El secreto de Puente Viejo'

Ahora que haces balance, ¿con qué momentos de 'Puente Viejo' te quedas?

La noche de bodas de Raimundo y Francisca por el significado que tuvo para todo el público que estaba ansioso de que se produjera ese momento. Y sin duda alguna, la secuencia que más me marcó fue la despedida de Francisca ante el cadáver de su hijo Tristán. Ese día reconozco que me costó seguir. Y, desde un punto de vista menos dramático, cualquiera de las secuencias con los Mirañar por los ataques de risa que nos daban. ¡Han sido tantas las emociones!

¿Qué ha supuesto Francisca en tu carrera?

Profesionalmente me ha supuesto un gran orgullo y un placer interpretar un personaje tan carismático. Me ha permitido trabajar varias facetas dentro del mismo personaje. No solo es la mala que se ve aparentemente sino que tiene muchísimos registros diferentes.

Conozco bien el riesgo que se corre al interpretar un personaje tan fuerte durante tanto tiempo y sobre todo siendo mujer y con una "cierta" edad, pero miro con esperanza hacia delante y soy optimista.

Durante este tiempo te ha sido prácticamente imposible compaginar la serie con otros proyectos. ¿Tienes algo entre manos? ¿Qué te apetece?

Teníamos un par de proyectos que estábamos valorando, pero tal como está la situación no sé qué va a pasar con ellos. Lo que más me apetece ahora es hacer comedia. Siempre he sido muy payasa y he disfrutado muchísimo haciendo comedia. Hace tanto que no dejo salir mi lado más gamberro que creo que si no sale pronto voy a explotar.

Si me lo permitís, me gustaría enviar desde aquí todo mi cariño a todo el público de 'Puente Viejo' en España, Italia y en el resto de países donde nos han estado siguiendo. De todo corazón, gracias, gracias y gracias. Hasta siempre.