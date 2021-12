Cuarenta y un capítulos divididos en cinco temporadas han mantenido en vilo a millones de espectadores alrededor de todo el mundo. El día 3 de diciembre lo tenían todos bien marcado en el calendario, pues el día que llegaban los cinco capítulos finales de 'La Casa de Papel': y ya ha llegado el día. Ya sabemos cómo acaba esta historia que se ha convertido en un fenómeno español sin precedentes.

Después de todo lo ocurrido, es difícil contar cómo ha acabado esta ficción, pero la pregunta que todos los fans se hacen desde un principio es si ganará la partida la banda del Profesor o si la ganarán las fuerzas de seguridad. Pues bien, esta duda no se ha resuelto hasta, prácticamente, el último momento. Vamos a ir repasando, con todo lujo de spoilers, cómo ha acabado cada trama para conocer cuál ha sido el desenlace final de la serie.

Todo el dinero sale, pero lo roban

Lisboa celebra que ha salido el oro en 'La Casa de Papel'

Por fin el atraco parece estar llegando a su fin. Gracias a una bomba de extracción de una plataforma petrolífera que robaron hace años Berlín y Palermo, van a empezar a expulsar desde dentro del Banco de España todo el dinero que han hecho a bolitas. Al otro lado están Logroño y su equipo, quienes están preparados para fundirlo de nuevo y convertir en lingotes las 90 toneladas. Ha salido todo el dinero del banco, pero el asalto no ha terminado. Hasta allí han llegado Marsella, el Profesor y Alicia Sierra, quienes ahora se han aliado ante un enemigo común: los altos mandos. Todo se viene abajo cuando la policía llega y los detiene a todos.

Sin embargo, no es tal y como parece. La policía está buscando el oro, pero en otro lado. Quienes realmente han fingido esta detención y se han largado con el oro son Rafael y Tatiana, hijo y mujer de Berlín, que sabían todo el plan y por eso quisieron ser más listos y robar a la banda. En un terreno, excavan para esconder todos los lingotes y construyen una casa encima para que nadie pueda sospechar de que esa fortuna está ahí debajo.

Junto al ejército, la policía entra en el Banco

Río, forzado en 'La Casa de Papel'

Tamayo y muchos refuerzos han entrado al Banco de España. Han conseguido detener a todos los miembros de la banda y están en el pabellón principal, cada uno de ellos con una pistola en su nuca. Además, el sargento y los directores del banco han descubierto que la cámara de reserva donde estaba todo el oro está ahora completamente vacía. Es entonces cuando el Tamayo llama al Profesor para decirle que esto se ha acabado, pero gracias a una conversación que este recuerda con Tokio, sabe que no puede rendirse. Y es cierto, él siempre tiene un as en la manga y no lo va a desaprovechar.

Arranca el Plan Pulgarcito

El Profesor llega al Banco de España, lo vemos en su interior mientras toda su banda está apuntada con pistolas. "Lo que usted se cree que es el final de la partida, en realidad es solo el principio", le advierte a Tamayo quien se cree que ha ganado la partida. Y es que Berlín y Palermo sabían la parte del plan de cómo sacar el oro de ahí, pero no tenían ni idea de cómo saldrían ellos.

El plan arranca contando toda la verdad a través de vídeos. ¿Qué conseguirán con ello? Los medios de todo el mundo se harán eco de ello, nadie apostará por España en las casa de apuestas, el país no podrá financiarse y por tanto quedará en quiebra, lo que sin duda es una enorme presión sobre el Gobierno. Solo puede salvarlo la banda. ¿Cómo? Devolviendo el oro, algo que para todos es una locura. ¿Para que robarlo para luego devolverlo?

Sierra en busca del oro

Sierra y el Profesor se despiden antes de arrancar el Plan Pulgarcito en 'La Casa de Papel'

Para que el plan salga bien, necesitan encontrar el oro. Mientras el Profesor se traslada al Banco, Alicia Sierra, junto al equipo de Logroño, tienen que encontrar donde están los lingotes. Gracias a un asalto al registro de la propiedad se hacen con la localización del terreno que han adquirido Tatiana y Rafael, pero justo cuando llegan allí aparece la nueva pareja. Tatiana y Alicia, enfrentadas. La expolicía le da un papel a Rafael de parte de su tío (el Profesor), el cual luego se desvela qué ponía: Todo por la familia. Por ello, han cedido a devolverlo a la banda a cambio de hacerse con la mitad.

Sigue el plan... para un secreto de estado

Como si fueran miguitas del mítico cuento de Pulgarcito, el Profesor ha conseguido desviar la atención de las fuerzas de seguridad a un barco dedicado a la pesca de la anchoa en el Cantábrico. Así, la policía cree que van a esconder el dinero en el mar, pero lo cierto es que es solo para ganar tiempo y desviar la atención, pues en ese momento todavía no sabía dónde estaba el oro.

Tras una serie de intentos de soborno por parte de Tamayo hacia los miembros de la banda, se desmorona su plan cuando se hace público que la cámara está vacía y que la policía está buscando en el Cantábrico. La bolsa se cae y es cuando el Profesor le ofrece el último plan para ganar los dos. La libertad y ellos devuelven el dinero. Acepta a regañadientes. Llega un camión con todos los lingotes, pero todavía hay una sorpresa. No son de oro, sino de latón con baño en oro.

Tamayo amenaza al Profesor, en 'La Casa de Papel'

Tamayo estalla al descubrirlo, pero el Profesor le tranquiliza diciendo que es solo un cambio de metal, que para el resto del mundo el oro ya está dentro del Banco de España y la bolsa vuelve a subir. Le convence al sargento de que no pasa nada y de que jamás va a tener el oro. Que todo este cambio se convertirá en un secreto de estado. Que se acabe todo aquí y él (Tamayo) quedará como un héroe.

¿Todos son abatidos?

La seguridad advierte que el atraco ha finalizado, los rehenes salen en libertad y dentro del Banco se escucha un gran número de disparos. Las noticias informan de que han sido abatidos Anibal, Bogotá, Manila, Pamplona, Helsinki, Estocolmo, Palermo, Lisboa y el Profesor; mientras Denver, que había sido ya detenido después de su interrogatorio, llora todas estas muertes. Los cuerpos salen en bolsas y entran en furgones. Pero sorpresa: no están muertos. Todo es parte del pacto para que pudieran salir en libertad, pues dentro del transporte de desenfundan y celebran la victoria.

Toca comenzar una nueva vida

Para todo el mundo la banda ha muerto. Ahora tienen que arrancar una nueva vida, con nuevas identidades y en un lugar muy lejano. Además, todo ello lo hacen teniendo en su poder todo el oro que han robado y escoltados por el ejército. Antes de volar hacia su nuevo destino, se despiden de su ahora amiga Alicia Sierra, quien también recibe, al igual que su hija, pasaportes falsos con su nueva identidad. A todo esto: El oro ahora está en Portugal, bajo la casa que era de Rafael y Tatiana y que está transportando Logroño hasta allí: se llamará La casita del tesoro.

La conclusión de un triángulo y una pedida de mano

Beso de Estocolmo y Denver, en 'La Casa de Papel'

Entre tanto atraco, en 'La Casa de Papel' siempre ha habido espacio para las tramas de amor. A lo largo de los capítulos finales, Denver besa a Manila, pero no se esperaba que poco después Estocolmo se acercara a él en busca de un nuevo comienzo y también se besaran. Todo cambia cuando en una conversación entre las chicas la primera le cuenta a lo segundo lo ocurrido, quedándose totalmente impactada. Aunque en un principio Estocolmo, en pleno brote psicótico, no querrá escuchar explicaciones por parte de él finalmente se darán una oportunidad y acabarán juntos, ante la sonrisa de Manila, quien tras besar por fin a Denver confesó no haber sentido nada. El amor ha tenido cabida en otro momento del desenlace.

En un momento en el que el Profesor y Lisboa están atados dentro del Banco de España, ella le dice todo lo que piensa de él, demostrándole que es quien mejor la conoce. Él, atento a todo lo que está escuchando, no sabe qué responder, pero se lanza a hacerle de nuevo una pregunta que ya hizo hace un tiempo: ¿Te quieres casar conmigo? Y sí, acepta.