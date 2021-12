El Volumen 2 de 'La Casa de Papel' por fin ha llegado. El 3 de diciembre de 2021 se han estrenado los 5 capítulos finales y todos los espectadores la hemos esperado impacientes con ganas de descubrir cómo acaba este apasionante atraco y con la intención de sorprendernos con las nuevas tramas. Y sí, ha habido giros, aunque el ocurrido al final del tercer capítulo de esta tanda (5x08) ha sido de 180 grados.

Logroño, El Profesor, Marsella y Sierra, detenidos en 'La Casa de Papel'

Si no has llegado a este punto, es mejor que no sigas leyendo, porque esta noticia está llena de spoilers. Para entender el gran giro necesitamos repasar dos tramas importantes de las que hemos visto en esta nueva tanda de capítulos. Por un lado, la banda ha conseguido sacar todo el oro del Banco de España. Convertido en pequeñas bolas como granos de arroz, las han lanzado a través de una manguera impulsada por una bomba de extracción.

Las dos tramas a tener en cuenta...

Al otro lado, está Logroño y su equipo, atentos para ir captando todas las gotas de oro que vayan llegando y reconvertirlas en lingotes. Hasta allí llegan el Profesor y Sierra (quienes parece que están empezando una bonita amistad, siendo enemigos aliados contra las fuerzas de seguridad). Sin embargo, aunque parecía un momento de celebración el hecho de que el oro ya esté fuera del banco, la llegada de la policía y la detención de todos, lo cambia todo. Pero antes de esto, hay que conocer la segunda trama que comentábamos.

Tatiana, la mujer de Berlín, está harta de él. Este le había prometido atracos apasionantes, robos que pasarían a formar parte de la historia. Sin embargo, el matrimonio solo está cometiendo pequeños hurtos por lo que ella decide poner fin a la relación. ¿Hay una tercera persona? Sí, Rafael, el hijo de Berlín.

La gran sorpresa

Tatiana y Rafael celebran el robo en 'La Casa de Papel'

Una vez detenidos el Profesor, Sierra, Marsella y Logroño, descubrimos que la policía ha llegado a otro punto, por lo que quienes les han arrestado son otras personas y además el furgón en el que están detenidos no está en marcha. ¿Quién ha sido entonces? Tatiana y Rafael han aprovechado conocer todos los detalles del atraco para dar ellos el golpe, coger todos los lingotes de oro y empezar una nueva vida. Pero aquí no queda la cosa, pues la historia aún no terminado. Quedan dos capítulos finales.