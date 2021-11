Se acerca el final de 'La Casa de Papel'. La banda de El Profesor dará su último golpe arriesgándolo todo, en un desenlace que promete ser de lo más explosivo. Los atracadores más famosos vuelven a enfundarse en sus emblemáticos monos rojos para librar su batalla final, que acaba de dar pistas con los títulos que llevan cada uno de los cinco últimos episodios.

Póster promocional parte 5, 'La Casa de Papel'

La segunda parte de esta quinta temporada llega a la pequeña pantalla el 3 de diciembre, una fecha muy esperada para los fans de la serie creada por Álex Pina. El capítulo 6 tiene el nombre de "Válvulas de escape", el 7 "Ciencia ilusionada", el 8 "La teoría de la elegancia", mientras que el 9 lleva el título de "Lo que se habla en la cama" y el 10 "Una tradición familiar". Cada uno de estos títulos cobrarán un gran sentido dentro del último tramo de la serie.

Recordemos que la primera entrega de esta quinta parte dejó boquiabierto al púbico, no solo a nivel nacional, sino en diferentes rincones del mundo. La pérdida de uno de los personajes más queridos cayó como un jarro de agua fría a los seguidores de la ficción española. Ahora, la traca final promete ser todo un espectáculo, como adelantó Rodrigo de la Serna en el making of lanzado recientemente: "Sabemos que no va a defraudar".

Una nueva pista

La plataforma de streaming, además de dar los nombres de dichos episodios, se ha mostrado generosa con los fans dándoles un nuevo detalle. La cuenta de Twitter de la serie publicó una fotografía en la que se aprecian las manos de uno de los atracadores esposado, a dicha escena lo acompaña una sugerente frase: "¿Será esto parte del plan?"; lo que deja en el aire varias posibilidades, permitiendo a los fans lanzar teorías sobre el final de la serie.