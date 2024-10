La cita de 'First Dates' que Carlos Sobera frenó y nunca se llegó a emitir: "Se volvió loco"

Por Alejandro Burrueco Marín |

'First Dates' vive cada día momentos surrealistas que enganchan a los espectadores en Cuatro. Sin embargo, Carlos Sobera ha revelado una situación del programa en el que se superó el límite y acabó por censurarse. El presentador ha narrado el extraño episodio en el podcast 'A las Bravas' de Raúl Pérez en la Cadena SER.

Carlos Sobera en 'A las Bravas'

... Llegó primero un señor de 40 años que era de derechas, muy bien vestido y súper educado", empezó a contar Sobera. "Su pareja era un chico de izquierdas y cuando va a entrar mi directora me dice: 'Me acabo de dar cuenta de que este chico que va a entrar ahora'", comentó acerca del otro protagonista.

El presentador no creyó que hubiese problema: "Yo siempre les recibo a puerta gayola y lo que pase, pasa... Y lo que pasó fue lo peor". "Se volvió loco, lo primero que le preguntó es de qué partido político era y cuando le dijo que era del PP se volvió loco", narró Sobera sobre sus diferencias ideológicas. "Dijo cosas tremendas como 'yo no me voy a casar con alguien de derechas, mucho menos voy a follar'... Cosas que estaban fuera de contexto", recordó las palabras del comensal.

La cita no se pudo emitir

Finalmente, Sobera tuvo que actuar: "Fue un tono tan agresivo, tan desagradable, que no tuve más remedio que pararlo y decirles que nos habíamos equivocado y que cada uno volviera a su casa. Ya el amor nos llamará a la puerta cuando lo estime oportuno". "No se pudo emitir nunca y yo me quedé con muy mal cuerpo", concluyó su historia Carlos Sobera.