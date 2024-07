Por Alejandro Burrueco Marín |

'First Dates' sigue expandiendo su mundo con 'First Dates Hotel' y hemos hablado con su presentador, Carlos Sobera, para que nos explique un poco la nueva mecánica de este formato en expansión. Sobera también ha hablado sobre el futuro del programa diario que se emite cada noche en Cuatro e incluso sobre otros proyectos en los que le gustaría verse envuelto, aunque ha admitido que sin duda sus programas favoritos son aquellos en los que tiene contacto con la gente de la calle.

No me han aumentado el sueldo, yo pensaba que los directores de hotel cobraban más que los metres, vamos a tener que poner una reclamación al Ministerio de Industria. Básicamente, el trabajo es el mismo, solamente tengo una extensión más grande, me he convertido en un terrateniente. En el hotel tengo jardines, tengo mogollón de habitaciones, tengo estancias, tengo restaurantes varios.

El equipo de 'First Dates Hotel'

El formato ya tuvo un salto con 'First Dates Crucero', ¿ha sido muy diferente la experiencia entre el crucero y el hotel?

El crucero era un poco más claustrofóbico, aunque luego tuviéramos ventanas. El hotel es un hotel boutique fantástico, con unas vistas maravillosas y mucha amplitud. Ha sido un lugar que ha creado un clima perfecto para el amor.

En la segunda temporada de 'First Dates Crucero' o en 'First Dates Café' Jesús Vázquez fue tu sustituto, ¿cómo te sentiste al ver el programa desde fuera?

Raro, los programas que yo he hecho alguna vez cuando los hacen otros los veo muy bien hechos, pero raros. Me entra la añoranza de estar en el formato y de estar allí al pie del cañón con los compañeros, pero siempre tengo la satisfacción de que el resultado es muy bueno. La segunda entrega de 'First Dates Crucero' estuvo fantástica en ese sentido.

Los que son seguidores desde siempre lo seguirán allí donde esté, que tampoco está tan lejos, es pasar del 4 al 5

Pasáis de Cuatro a Telecinco, ¿cómo crees que puede afectar al programa el cambio de cadena?

Ahí no tengo ni puñetera idea, lo digo con absoluta franqueza, no voy a hacerme el listillo, no sé. Es verdad que son dos cadenas que se comportan con una pauta diferente, que atraen a un tipo de público diferente y también es verdad que hay una gran base de público que comparte el espíritu Mediaset, que están en las dos cadenas. Supongo que los que son seguidores desde siempre lo seguirán allí donde esté, que tampoco está tan lejos, es pasar del 4 al 5, y quizás nos pueda venir bien que algunos de los que suelen ver Telecinco se encuentren con el formato y les guste. Es como el 'First Dates' diario, pero distinto y eso les puede atrapar quizás más de lo que les atrapó en su día en Cuatro, pero es hacer cábalas, en el fondo no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero eso lo hace todavía más excitante.

Esa complicidad y ese entendimiento que existía entre Lidia y yo enseguida se ha vuelto a poner en funcionamiento

¿Cómo ha sido ese reencuentro con Lidia Torrent después de estos dos años?

Ha sido muy entrañable, porque la verdad es que Lidia conoce el formato a la perfección y esto es como montar en bicicleta, no se olvida nunca. Cuando ha llegado al programa aparte de que ella lo sabía hacer todo a la perfección, esa complicidad y ese entendimiento que existía entre Lidia y yo enseguida se ha vuelto a poner en funcionamiento, ha sido como si no hubiera pasado el tiempo para ninguno de los dos.

Equipo de 'First Dates'

Por otro lado,Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa no han formado parte del equipo del hotel, ¿has notado mucho su ausencia?

El equipo nuevo ha estado fantástico y se presentó todo desde el principio como una aventura con un equipo nuevo, porque la cadena quería diferenciar los dos productos, salvo la contextualización del director del hotel, uno va como preparado. Luego encima he caído de pie con el equipo porque ha sido fantástico. Lo que pasa es que tanto a Cristina, Marisa, Mati, y ahora Laura Boado se les echa de menos siempre, porque ellos y yo compartimos todos los días. De lunes a viernes, semana tras semana, mes tras mes, durante todo un año, así que sí, siempre se les echa de menos.

Este formato da oportunidad a que las citas sean más largas y completas, algo muy bueno cuando va bien, pero malo cuando va mal, ¿ha habido situaciones muy incómodas entre huéspedes que no se han gustado?

No, en esta ocasión la verdad es que no ha habido ningún tipo de relación así que haya sido desagradable, no ha habido ninguna situación que nos pusiera en tensión y fuera difícil de gestionar, ha ido todo como la seda. Ha fluido muy bien, yo creo que el propio contexto del programa que rezuma por los cuatro costados alegría, vitalidad, espíritu veraniego, amor... Ha hecho que todos viniesen predispuestos a pasárselo bien, que siempre vienen predispuestos, porque en el fondo es un programa de encontrar pareja. En este contexto de playita, vacaciones y hotel, la gente lo ha vivido con un optimismo y una energía bárbara. Es cierto que ha habido parejas que no han funcionado, pero como en el programa diario y como en la vida misma.

Lógicamente hay parejas que se han gustado mucho y han dormido juntos, ya lo que hayan hecho queda bajo su responsabilidad

Al haber amor y habitaciones de por medio, ¿habéis tenido que frenar situaciones demasiado explícitas para el programa?

Nosotros en la habitación no nos metemos, lo que hagan y dejen de hacer en su intimidad es privado, nosotros no traspasamos esa barrera. Lógicamente, hay parejas que se han gustado mucho y han dormido juntos, ya lo que hayan hecho queda bajo su responsabilidad. Sí que es verdad que a la mañana siguiente cuando les hacemos el 'check out' después del desayuno comprobamos si sonríen o si no sonríen y si después de pasar la noche juntos están más felices y ahora quieren estar juntos. Ese recorrido que no lo tiene el diario si lo tiene el hotel.

El programa diario es muy comentado en redes sociales y el público es muy crítico con algunos comensales, ¿tú lees esos mensajes?

Yo no leo nada, me dedico a hacer mi trabajo y a utilizar el sentido común mientras estamos grabando los programas. Tenemos la sana costumbre de dejar que cada uno actúe conforme su forma de ser y la gente pues lógicamente se retrata, unos caerán de maravilla, otros dirán cosas que no gustará nada a la opinión pública, pero yo creo que la gran mayoría de los comensales se comportan con mucha educación y se comportan muy bien y en ese sentido no tenemos ninguna queja en particular.

Hay programas que aterrizan y tienen fórmulas que no terminan de agotarse

En el programa visibilizáis muchas maneras de entender el amor que no entran dentro de lo normativo, ¿tú también aprendes durante el programa?

Yo he aprendido lo que no está en los escritos, porque primero nadie sabe de todo y de este tema que hemos avanzado tanto en las últimas décadas pues yo me he tenido que poner al día, lo que pasa es que he tenido un curso en directo y diario durante 8 años que me ha hecho entender y comprender las diversidades que existen de género, de sexo y de tendencias. Las he naturalizado como el que más y me parece muy bien que lo naturalicemos y visibilicemos porque de esa manera los chavales más jóvenes se pueden acercar a este programa sin miedo, porque no es un programa agresivo o torticero, todo lo contrario es pedagógico. Aprenden cosas que les van a venir muy bien cara a su propia experiencia personal y de cara al futuro.

Ya lleváis desde 2016 con 'First Dates' y el público lo sigue viendo cada noche, ¿crees que el formato tiene algún tipo de caducidad o que saturará en algún momento?

Es una pregunta que soy incapaz de contestar. Yo soy de los que piensan que todas las cosas se acaban, lo he tenido muy claro en mi vida, pero por otra parte echo un vistazo alrededor y veo que se empeñan en llevarme la contraria, porque llevan muchísimos años en antena y parece que no tienen fecha de caducidad y que a la gente le sigue gustando y que lo siguen viendo. Tienes a 'El hormiguero' que lleva 18 años, 'El intermedio' de El Gran Wyoming lleva otros tantos, 'Saber y ganar', 'Pasapalabra'...

Yo que sé, hay programas que aterrizan y tienen fórmulas que no terminan de agotarse. La ventaja que tiene 'First Dates' es que los protagonistas del programa siempre son distintos y esto es como correr nuevas aventuras y cada vez que te acercas a ver el programa es como ver un nuevo mundo porque lo ves a través de las dos personas que tienen la cita y eso hace que no veas nunca la misma película. A pesar de ello en el fondo lo mismo que nos aficionamos a un programa, acabamos desaficionándonos. Ojalá dure 20 años, aunque si dura 20 años también te digo que yo no estaré, pero bueno que dure muchísimo y que quien me sustituya tenga la posibilidad de estar 25, 30 o 40 años haciendo citas.

Yo estoy a disposición de la cadena y donde me manden tengo que ir porque este es mi trabajo

Y tú, ¿después de tanto tiempo te has planteado en algún momento abandonar el formato para afrontar otros proyectos?

No, de hecho justamente siempre he defendido la tesis contraria. Ha habido momentos en los que en la cadena se me han planteado proyectos que podían afectar a la masa del programa o que me podían afectar a mí porque eran prácticamente incompatibles los dos proyectos a la vez y ahí mi decisión siempre se lo dije a la cadena con mucha sinceridad. Primero que yo estoy a disposición de la cadena y donde me manden tengo que ir porque este es mi trabajo, pero siempre querría hacer programas que me permitiesen continuar mi trabajo en 'First Dates', porque es un formato que me gusta mucho, me siento muy cómodo en él, me lo he creído de verdad, me considero parte de él y el formato es parte de mí. Entonces prefiero no tomar aventuras que me alejen de él.

Sería un poco difícil imaginar el programa sin tu rostro, ¿no?

Todo es posible. Hace años que '¿Quién quiere ser millonario?' era imposible verlo sin mi rostro y pasan los años y te sustituyen, lo hacen en otras cadenas, con otros presentadores y sigue teniendo el mismo éxito.

Carlos Sobera en 'Atrapa un millón'

Has presentado programas de todo tipo, ¿hay algo que te quede por hacer en televisión y que te haría ilusión?

Seguro que me quedan cosas por hacer, nunca he hecho un late night, nunca he hecho un magacín de tarde o de mañana, nunca he hecho un programa estilo documental o un programa de entrevistas profundas, hay muchas cosas que me quedan. Yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan por un formato que me encantaría hacer, a mí lo que realmente me encanta y me atrapa de la televisión, que me tiene ahí con la adrenalina a tope son los programas cualquiera que sea el formato, donde yo tenga contacto directo con gente de la calle. Ahí yo reconozco que me carga las baterías enormemente, es un terreno en el que disfruto, me divierto y crezco.

No hay un formato en concreto que me gustaría hacer, pero me gustaría que cualquier formato que haga me permita eso, tener contacto con gente de la calle. Además, con gente normal y corriente de la calle, que es lo bueno que tiene 'First Dates' o que tenía 'El millonario' o 'Atrapa un millón'. Ahora hasta los concursantes se están profesionalizando y duran más que los presentadores en los formatos. Me gusta la variedad, la continuidad, el cambio y que sea gente normal, de la calle que son los que al final te sorprenden, te gustan y te dan vidilla.

En teatro es el único medio en el que puedo ejercer de actor, porque los horarios que tiene tanto en Madrid como en gira son perfectos

Por lo que cuentas parece que tu formato perfecto sería 'El diario de Jorge'.

A mí 'El diario de Jorge' sí se parece a lo que fue 'El diario de Patricia'... Algo así ya he hecho, porque he estado 4 años en Volverte a ver' y me lo pasé fenomenal. Había historias con las que me reía mucho, había historias con las que me entristecía, historias de lucha, de superación personal que me emocionaban... Llegué a llorar en varios capítulos y no deja de ser lo mismo, pero a lo bestia porque 'El diario de Jorge' o 'El diario de Patricia' es todos los días varias historias. Ya lo he hecho, me encontré en mi salsa y gocé mucho del contacto con la gente de la calle.

Tienes un poco abandonada la faceta actoral, ¿te apetecería volver a actuar en alguna serie?

No la tengo abandonada, lo que pasa es que no trasciende tanto, porque yo por razones de agenda solo la puedo desarrollar en el teatro. En series es prácticamente imposible porque no tengo tiempo y en cine pasa prácticamente lo mismo. Entonces en teatro es el único medio en el que puedo ejercer de actor, porque los horarios que tiene tanto en Madrid como en gira son perfectos. Como el teatro es de miércoles a domingo y es de 20:00 a 22:00 no hay problema y lo mismo los fines de semana en gira. Llevo 20 años haciendo teatro y en octubre estreno 'Inmaduros' en el Teatro Victoria otra vez. Lo que pasa es que la actividad teatral trasciende mucho menos. El público que es asiduo al teatro lo sabe y está ahí, pero los que no ven teatro o no se acercan al teatro ni se enteran, lógicamente.