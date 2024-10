Carlos Sobera y "el tsunami" que ha notado 'First Dates' por la llegada de Broncano y 'La revuelta'

Por Sergio Navarro |

La temporada televisiva ha arrancado con un tema principal: la rivalidad entre 'El hormiguero' y 'La revuelta' por la victoria en el access prime time. Lo cierto es que ambos formatos, mientras se van alternando el liderazgo, están cosechando grandes datos de audiencia, pero que el resto de ofertas sí que están notando este buen momento de ambos formatos. Por muy asentados que estén y por muchos años que lleven con un público muy fiel, programas como 'First Dates' o 'El intermedio' han notado que les han comido parte del pastel.

Carlos Sobera, en 'First Dates'

Raúl Pérez ha invitado a su programa de Cadena Ser al presentador Carlos Sobera , coincidiendo ambos siendo cada uno de uno de los programas mencionados. Mientras el humorista participa en el programa de laSexta, el presentador es el encargado de recibir a todo aquel que busque el amor en el programa más famoso de la televisión.

"Tú estás en 'First Dates' y yo en 'El intermedio', vamos, os que estamos en medio de Motos y Broncano", mencionaba Pérez, y Sobera continuó el comentario con una comparación: "Ahora mismo somos el jamón de ambos panes que nos han puesto en este sandwich". Eso sí, el de 'El intermedio' quiso matizar que no están exactamente igual: "Pero vosotros estáis bien. Nosotros estamos ahí sufriendo un poco más, a ver si remontamos un poquito".

Cómo ha trastocado todo en las parrillas

Carlos Sobera quiso matizar que igual "sufrir", al menos en su caso, no era la palabra. "En realidad los dos estamos no sufriendo pero sí que hemos notado el tsunami. No tanto por Broncano, sino por todos los cambios de horario, adelantos de programas, retrasos de programación. Está siendo una locura, pero es un tsunami que ya pasará".