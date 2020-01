Paco Tomás y la charla más necesaria de 'OT 2020': "No tienes por qué ser gay ni lesbiana; se llama empatía"

"Este hombre os va a dar una charla que creo que nos hace falta a todos". Así presentaba Noemí Galera a Paco Tomás, periodista y activista LGTBI que visitó este sábado la Academia de 'OT 2020' para compartir con los concursantes una charla sobre diversidad afectivo-sexual. Tras discernir entre orientación sexual e identidad de género, algo que todos parecían tener claro, ahondó en la importancia de acabar con los roles y las expresiones de género, motivo de la visita tras los comentarios homófobos de Jesús cuando sus compañeros se maquillaron el pasado jueves.

Paco Tomás, en 'OT 2020'

"Los roles son una construcción social, de cómo tenemos que comportarnos por ser hombre o mujer. Son ideas preconcebidas que hay que desmontar. ¿Dónde está escrito que un hombre no puede llevar falda?", expresó el periodista, presentando a una serie de artistas, como David Bowie y Boy George, que ayudaron a romper esos moldes. "A veces nos refugiamos en lo que vemos en la tele. Hay un montón de chavales viéndoos y cualquier comentario que hagáis que pueda ser interpretado como negativo provoca que yo en casa vuelva a tener miedo y, peor aun, que alguien pueda sentirse legitimado para insultar y agredir", reflexionó.

El activista invitó a los concursantes a ponerse en el lugar de los demás y pensar dos veces antes de decir las cosas: "No tienes por qué ser gay, ni lesbiana; se llama empatía. No os dejéis llevar por impulsos y pensad que podéis ayudar a mucha gente", reivindicó con el objetivo de, entre todos, "crear una sociedad mejor, donde nadie llore por ser como es".

La reacción de Rafa, Eli y Nia

Cuando pidió la opinión de los concursantes, Rafa intervino para hablar de las "intenciones" de ciertos comentarios: "Yo puedo decir algo a un amigo de broma, pero no lo digo despreciando", a lo que Paco respondió: "Pero tú no sabes cómo lo recibo yo. Si yo no me río, no es una broma. La broma es un código".

Eli habló de su experiencia: "A veces me miran fatal. Antes me ponía triste, pero ahora me enfada. Nadie tiene más derechos que yo porque sea heterosexual. Yo pasé por eso y salí de eso y nunca me he escondido". Nia también dio su punto de vista: "Lo que hay que hacer es normalizarlo, yo por ejemplo, me considero bisexual porque me llegan a atraer las mujeres, a mis amigas esto no les sorprende y tiene que ser así, es algo normal".