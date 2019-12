La fogosa conversación de dos participantes en 'First dates': "A ver cómo te comes las almejas"

'First Dates' sigue celebrando la Navidad por todo lo alto y como todos sabemos, la época navideña significa generosidad y segundas oportunidades. Y eso es lo que sucedió exactamente en el conocido restaurante del amor, la noche del lunes 30 de diciembre. Varios solteros que ya habían pasado por el programa meses anteriores, pero no habían encontrado el amor, volvieron en busca de su media naranja.

Nuño y Elisabeth en la decisión final de 'First Dates'

Y así ocurrió con uno de los comensales, Nuño, un joven de 33 años que confesó a cámara que la última vez que estuvo en 'First Dates' se hizo "famoso" porque en su cita, su acompañante llevó un escote pronunciado y el mecánico no supo dónde mirar y reveló que "se le iban los ojos". En su vuelta al programa de Carlos Sobera, Nuño admitió que ahora la vida le va mucho mejor y que busca una chica "cañera", que "le llame la atención" y que tenga "buenos pechos".

Esta vez, las puertas de 'First Dates' se abrieron para recibir a su cita a ciegas, Elisabeth, una chica de 36 años, que confesó que casi siempre "está de buen humor" pero que cuando tiene días malos, es mejor no hacerle mucho caso. La primera impresión entre ambos fue muy positiva. La barcelonesa se mostró entusiasmada al saber que Nuño era mecánico y este le sugirió: "te arreglaré lo que te haga falta". El resto de la cena entre los dos jóvenes fue a las mil maravillas y el talento del leonés con la lengua dejó fascinada a Elisabeth, este le enseñó todo lo que podía estirarla: "Soy un máquina", alardeó, a lo que la administrativa le preguntó entre risas: "¿En qué?".

La mejor parte de la velada llegó con los platos, Nuño decidió pedirse unas almejas para "chupetear", algo que provocó que la conversación entre ambos subiese de tono. "A ver cómo te comes la almeja", comentó la catalana a su cita. Elisabeth no podía parar de reírse y le dijo pícaramente a Nuño: "No me guiñes un ojo cuando te estás comiendo una almeja". "No sé, si me las quieres dar tú de comer", le tentó el joven. "¿Eres súper picantón, eh?", añadió entre risas la barcelonesa.

"Me la quedo"

Como era de esperar, Elisabeth y Nuño querían volver a verse después de su fogosa cena, así que los dos aceptaron tener una segunda cita. Incluso a Nuño no le faltó tiempo para coger de la cintura a la joven y decir: "Me la quedo". Mientras que ella, muy convencida dijo a cámara: "Sí que tendría una segunda cita porque hay que sacarle partido al muchacho y yo soy muy de experimentar". Las chispas saltaron entre ellos desde el primer momento y se despidieron de su paso por 'First Dates' besándose.