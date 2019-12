Las dificultades de Isaac para encontrar el amor en 'First Dates': "No termino de ser una mujer"

'First Dates' sigue celebrando varios especiales navideños. Si hace unos días veíamos cómo varios comensales tenían que conocer a su pareja con los ojos vendados con un antifaz, el formato da un paso más y los comensales que acudieron el viernes 27 de diciembre al restaurante tuvieron que preparar la cena de Navidad a alguien desconocido que sería su pareja durante la velada.

Fernando e Isaac en 'First Dates'

'First Dates' abrió sus puertas para recibir a Fernando, un periodista y cantante de Madrid que venía en busca de un chico "simpático, bajito y guapo": "Que sea mi fan número uno", explicaba Fernando a Carlos Sobera antes de encontrarse con su cita. El joven le había preparado a su acompañante un menú a "la sevillana". Mientras el madrileño se iba a emplatar su menú, Isaac, su pareja para esta noche, entraba algo nervioso por las puertas del restaurante.

Isaac es un peluquero de 20 años que venía dispuesto a encontrar a un chico que le "diese caña" y a quien también le preparó un menú muy navideño a su acompañante. Pese a que lo hizo con todo su amor, no acabó de salirle del todo bien. Aunque la primera impresión fue buena, Isaac pronto se sinceró con su cita y le confesó lo mucho que le constaba encontrar a alguien por su apariencia: "A los chicos gais no les suelo gustar y a los heteros tampoco porque no termino de ser una mujer. Le puedo gustar a un bisexual", revelaba el peluquero. Este también ha asegurado al periodista que se siente "no binario" al mismo tiempo que aclaraba ante cámara que llevaba mucho tiempo sin encontrar el amor, pero que el día en el que lo haga, quiere que sea de "la persona correcta".

El principio de una bonita amistad

Isaac no paraba de reírse con cada plato que llegaba y aunque le aseguró a Fernando que él había cocinado cada plato con ayuda de su madre, no era del todo verdad: "El risotto lo he comprado en el Mercadona, pero no podía decirlo", comentaba el esteticista entre risas a cámara. El resto de la cita transcurrió a la normalidad, ambos hablaron sobre cuáles son sus mayores sueños, si les gustaba cocinar o si seguían enamorados de sus exparejas, entre otras muchas cosas.

Isaac fue el primero en responder a la pregunta de la decisión final. Aceptó tener una segunda cita con Fernando, pero como amigos, ya que piensa que entre ellos no hay ese "feeling" especial. Fernando, por su parte, estaba encantando en volver a quedar con Isaac como "amigos" y "para salir de fiesta juntos".