El Benidorm Fest que prepara RTVE para elegir al próximo representante de España en Eurovisión 2022 está cada vez más cerca y artistas de todo el país continúan confirmando si estarían interesados en participar. Uno de los últimos en hablar de esta preselección ha sido Francisco, quien ha mostrado su interés por ir a Italia como el candidato seleccionado, aunque ha cargado contra la Corporación.

Francisco en 'Sálvame'

"Me gustaría ir, pero no me han llamado porque saben que ganarían y no quieren ganar", aseguró el alicantino en una entrevista para el diario Alicante Plaza. El artista explica que le haría "mucha ilusión" ir a Eurovisión, pero duda de las ganas con las que la cadena pública acude al certamen musical: "No quieren ganar, viendo lo que mandan cada año. Nadie lo ha pensado, pero si mandan eso es porque no quieren ganar", sentenció.

A pesar de sus declaraciones, el artista ha mostrado interés por el proceso y confirma que hará lo posible con participar en las galas de preselección: "Voy a leer las bases y me voy a presentar", explicó. De esta manera, Francisco se comprometió a quedar en una buena posición en el Festival: "Si yo fuera, te aseguro que no quedaríamos en último lugar", explicaba, presumiendo de talento.

"Tengo buenas canciones para ganar Eurovisión"

El cantante de Alcoy quiso hacer balance de su trayectoria y recordó su paso por el Gran Premio de la Canción Iberoamericana, el festival de la OTI, destacando sus victorias en él en 1981 y 1982 con "Latino" y "¿A dónde voy sin ti'?". Gracias a estos temas pudo darse a conocer, por eso, para él, la canción es "lo más importante en un festival". De hecho, asegura tener composiciones idóneas para el certamen: "Tengo buenas canciones para ganar el festival de Eurovisión, ya lo creo que sí", comentó.