Frank Cuesta desata la polémica parodiando a Greta Thunberg como un "animal amargado"

Tras una larga travesía por el océano Atlántico, negándose a utilizar el avión como medio de transporte por su alta contaminación, Greta Thunberg llegará el martes a Lisboa para después dirigirse a la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid hasta el 13 de diciembre. Una llegada que produce mucha expectación pero también algunas opiniones en contra, entre las que se encuentra la del herpetólogo Frank Cuesta.

Frank Cuesta parodia a Greta Thunberg

El presentador del programa 'Wild Frank' en DMAX ha publicado un vídeo en el que parodia a joven activista sueca, a quien denomina "Gretus Amargatus". "Este es el animal o bicho raro que os quiero enseñar hoy", señala Cuesta, que aparece "duplicado" en pantalla. Por un lado, con la camiseta de su programa; por el otro, imitando a Greta, con cara de pocos amigos, una peluca con trenzas y lo que parece un saco de patatas a modo de vestido.

"Es un animal que os podéis encontrar en cualquier evento sobre el cambio climático, en cualquier reunión internacional, cualquier sitio donde se mueva mucha pasta y la familia pueda sacar lo que pueda", critica el herpetólogo. "No lo vais a ver recogiendo, limpiando, estudiando o investigando para poder ayudar al cambio climático. Todavía no se sabe si la mordedura tiene veneno", ironizó con mal gusto.

Responde a las críticas

Tras recibir un aluvión de críticas , el herpetólogo publicó otro vídeo titulado "Frank... eres un miserable". "¿Me estoy riendo de ella? No, me estoy riendo de una situación. Lo que yo he intentado exponer de una manera graciosa, a lo mejor para muchos ofensiva, es lo que está pasando ahora mismo", dijo reafirmándose, para después lanzar varias preguntas: "Dicen que soy un miserable por meterme con una chica de 16 años que tiene síndrome de Asperger. Una chica de 16 años, ¿no debería estar en el colegio? ¿No debería estar siguiendo un tratamiento?".

Rumbo a Lisboa

Mientras tanto, Greta sigue su camino rumbo a Lisboa desde que partiese de Virginia (EEUU) el pasado 13 de noviembre junto a su familia. La activista atracará en la capital portuguesa, previsiblemente, este martes, tras superar varias adversidades climatológicas. El viaje se está realizando a bordo de un velero con un motor diésel, pero que habitualmente emplea energía de placas solares y la fuerza del viento con sus velas.