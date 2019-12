Frank Cuesta lanza otra dura crítica contra Greta Thunberg y sus seguidores: "Sois unos putos vagos"

La Cumbre del Clima COP25 celebrada en Madrid ha levantado un gran revuelo mediático, especialmente por la irrupción en ella de la activista de 16 años Greta Thunberg. La sueca ha participado recientemente en la Marcha por el Clima que recorrió la capital de España el 6 de diciembre, aunque antes dio una rueda de prensa junto a otros jóvenes representantes del movimiento Fridays For Future. La retransmisión de ese encuentro con la prensa fue seguida de cerca por Frank Cuesta, que no dudó en emitir sus duras opiniones al respecto.

Frank Cuesta en su vídeo sobre los activistas de Fridays For Future

"Me ha parecido patético", ha espetado el presentador de 'Wild Frank' en un vídeo colgado en su cuenta de YouTube, en el que se dirigía directamente a los jóvenes activistas: "Os han tratado como niñatos". En el vídeo, se podía ver al propio Cuesta y, tras él, una foto de Thunberg junto a los españoles Shari Crespi y Alejandro Martínez, así como a la ugandesa Vanessa Nakate. Salvando a la representante africana, ha calificado a los restantes como "tres chavales pijos, que pertenecen a países que viven de puta madre y se han criado de puta madre".

Para el herpetólogo, el enfoque de su movimiento es un error, como les pretendía explicar en su vídeo: "Si realmente os importa el medio ambiente, que lo empiezo a dudar, no hay que dejar el colegio o la universidad los viernes". Así que, en lugar de esas huelgas, a las que ha calificado de "fiesta", les proponía "trabajar y trabajar". "Utilizad vuestro tiempo y dinero para conseguir cosas", expresaba el mediático naturalista, que seguía advirtiendo a los asistentes a la conferencia: "Ahora mismo lanzáis la imagen de que sois unos putos vagos".

Sin política de por medio

Del mismo modo, Frank Cuesta aprovechó la ocasión para reivindicar su propia labor: "Yo, para mejor o para peor, se puede decir que llevo más de 20 años de activista, trabajando". Basándose en su propio ejemplo, ha instado a los jóvenes activistas a que no usen su tiempo en manifestarse, sino en limpiar parajes naturales, traer agua a lugares sin acceso a ella o ayudar cuando se produzcan inundaciones. También se ha defendido de las críticas de su anterior ataque a Greta Thunberg, que consistió en un vídeo en el que se disfrazaba como la joven huelguista: "Me podéis poner a parir por hacer una parodia, pero eso es lo que es ella".

De acuerdo a sus palabras, "lo peor que le puede pasar a un movimiento así es que se politice", y es lo que habría ocurrido con Fridays For Future. "No van a hacer más que jugar con vosotros, como han hecho hoy", se reafirmaba el veterinario, que no comprendía las críticas a los políticos o la relación del cambio climático con el colonialismo que se había hecho desde la rueda de prensa. "¿Cuántos políticos van a ir hoy a la manifestación? Y todos de un lado", sentaba Cuesta como ejemplo, antes de sentenciar: "Esto se ha convertido en un circo en el que vosotros sois los payasos".