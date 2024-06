Por Mario de Hipólito de Sande |

'¡De viernes!' sorprendió el 28 de junio con Carlo Costanzia Jr como invitado, rompiendo su silencio tras confirmar su paternidad con Alejandra Rubio. La sonada exclusiva ha sido comentada por periodistas y tertulianos, como Ana Rosa Quintana, quien en 'TardeAR' opinó: "Van a vivir de las exclusivas. Pero una cosa es hacer exclusivas y otra cosa es vivir de las exclusivas y no tener otro trabajo. Es muy joven, llevan cinco meses y ya está embarazada de casi cuatro. ¿La primera noche se quedó embarazada?". Estas palabras fueron recordadas en '¡De viernes!', desencadenando una contundente respuesta de Costanzia.

Carlo Costanzia y Terelu Campos en '¡De viernes!'

El hijo de Mar Flores no se anduvo con rodeos al responderle a Quintana. "", comenzó diciendo. Su tono implacable dejó claro su descontento con las palabras de la presentadora y, lejos de quedarse ahí, añadió: "".

Las declaraciones del novio de Alejandra Rubio generaron una fuerte reacción entre los colaboradores del programa. "No, Carlo, no hay que entrar en ese juego", le reprendió Beatriz Archidona. Sin embargo, Antonio Montero se mostró aún más enfático en su defensa de Quintana, calificando la respuesta de Costanzia como una falta de respeto. "No deberías faltar el respeto a una persona como Ana Rosa. Es una insinuación un poco fea", aseguró.

Carlo Costanzia se defiende

A pesar de las críticas, Costanzia mantuvo su postura firme hasta el final. "Simplemente estoy respondiendo a una persona que creo que ha dicho cosas feas sobre un embarazo. Quería aclarar a esta señora que yo no vivo de exclusivas", aclaró para cerrar su intervención. Quiso subrayar su intención de defender su integridad y la de Alejandra Rubio frente a lo que consideró que eran comentarios inapropiados.