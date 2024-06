Por Mario de Hipólito de Sande |

La noche del viernes 14 de junio se vivió un tenso enfrentamiento entre María Jesús Ruiz y Kiko Jiménez en '¡De viernes!'. La andaluza, que ha estado colaborando en los debates y tertulias de 'Supervivientes', no ha visto respetuosa la actitud del novio de Sofía Suescun durante su estancia en Honduras, ya que ciertas bromas que gastó en el concurso, no le han sentado del todo bien. La que fue miss ha llegado a referirse a el como "escoria".

'¡De viernes!'

A pesar de que comenzaron hablando en tono relajado,. "El origen es que yo trabajaba en un programa de corazón, y", apuntó el yerno de Maite Galdeano , asegurando que Ruiz. "Habla con propiedad, sé objetiva. No digas venga, voy a atacar a una persona porque le tengo coraje y le tengo rabia por una cosa que sucedió en su día.", insistió.

"Te voy a explicar todo lo que has hecho para que a mí no me guste tu concurso", estalló la ganadora de 'GH Dúo'. "A mí no me ha gustado la maldad gratuita que has tenido con tus compañeros, a mí no me ha gustado para nada la falsedad, a mí no me ha gustado que engañes a la audiencia (...) Una persona se tiene que mostrar en un reality como tú tienes que ser", sentenció. "María Jesús, estás desvariando y estás hablando por hablar", contestó Kiko Jiménez.

La intervención de Maite Galdeano

En el plató también estaba Maite Galdeano, suegra de Kiko Jiménez, y como no podía ser de otra manera, también quiso intervenir en la conversación. "Yo, por la parte que me toca, no tengo nada en contra tuya", aseguró, ya que fue ella la que, cuando Kiko aún no había salido del concurso, sacó a flote el tema de la infidelidad. "Esas pequeñas puntadas, hay que darlas de sorpresa sin que se lo espere", aseguró la madre de Sofía Suescun.