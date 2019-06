'Friends' pega el salto a HBO

El 6 de mayo de 2004, 'Friends' decía adiós con la emisión de su último episodio en NBC tras diez exitosas temporadas. Han pasado 15 años desde entonces, pero las desventuras de los Rachel, Ross, Joey, Mónica, Chandler y Phoebe siguen causando sensación entre unos fans que se han sentido identificados desde que sonase por primera vez el "I'll Be There For You" y los protagonistas ocupasen el sofá del Central Perk.

'Friends' llega a HBO

Para que las historias de 'Friends' no caigan en olvido (si es que eso fuese posible), HBO ha confirmado que añadirá la serie a su catálogo a partir del 1 de julio de 2019. Queda por ver si este "fichaje" supone la salida de la ficción del catálogo de Netflix, plataforma que hasta ahora albergaba las diez temporadas.

Con esta incorporación de campanillas, HBO refuerza su ya de por sí potente oferta de series. Tras la despedida de 'Juego de Tronos', la plataforma ha estrenado recientemente la segunda entrega de 'Big Little Lies' y la tercera de 'The Handmaid's Tale'. A esto hay que sumar el éxito de ficciones como 'Chernobyl' y 'Years & Years', además del rutilante estreno de 'Euphoria', su nueva serie juvenil protagonizada por Zendaya.

No habrá regreso

La visita de Jennifer Aniston al programa de Ellen DeGeneres reabrió el debate sobre un posible regreso de 'Friends' con nuevos episodios y los mismos protagonistas. Más aun cuando la actriz que dio vida a Rachel durante diez entregas aseguró que estaría dispuesta a participar en un eventual reencuentro. Sin embargo, Marta Kauffman, creadora de la serie, ha desmentido el regreso por enésima vez: "No queremos que decepcione a los fans", dijo descartando por completo esa opción.