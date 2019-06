Las mejores ofertas en merchandising y DVD y Blu-Ray: 'Stranger Things', 'Rick y Morty', 'New Girl'

Las ficciones televisivas son siempre una buenísima opción para esos días en los que no tienes mucho que hacer. Además, teniendo en cuenta que están a punto de terminar la época de exámenes y trabajos finales, el hecho de hacerte con esa serie completa que siempre has querido ver es mucho más que tentador. Así que no lo dudes más. Atiende a las oportunidades de Capitán Ofertas, hazte con un ventilador y disfruta de las siguientes series desde el sofá más acogedor.

: El 4 de julio de 2019 se estrena la tercera temporada de ' Stranger Things ', pero si no eres capaz de esperar para saber qué ocurre con el futuro de Mike, Eleven y el resto de protagonistas, siempre puedes recular. Exacto, profundizar en el pasado de la historia. Algo que vas a poder hacer gracias al libro "Stranger Things: Mentes peligrosas", precuela en la que se narra toda la historia que envuelve a la madre de Eleven.

Comprar: 17,94 euros

'Stranger Things' y 'Friends'

- "El de la comida de Friends": ¿Cómo preparará Monica sus famosas lasañas de carne? ¿Cuál es la comida favorita de todos y cada uno de los personajes de 'Friends'? ¿La tarta de queso sabe mejor al comerla del suelo? Obtén la respuesta a estas y a muchas más preguntas sobre la cocina de la sitcom más famosa gracias al libro "El de la comida de Friends" de Daniel López López.

Comprar: 22,75 euros

- Funko del Power Ranger Verde de 'Power Rangers': A pesar de que el Power Ranger Verde es de los pocos integrantes que ha conseguido asumir la identidad de diferentes 'Power Rangers', lo cierto es que los seguidores de la famosa serie de televisión siempre han aplaudido su identidad inicial relacionada con el color esperanza. No dudes en hacerte con la figura de vinilo de Tommy Oliver transformado en el héroe que es.

Comprar: 8,50 euros

'Power Rangers' y 'Padre de familia'

- Funko de Peter de 'Padre de familia': Peter Griffin es el personaje protagonista de 'Padre de familia', donde es posible ver cómo es su vida y la de toda la gente que le rodea, desde la de su mujer Lois, hasta la de sus hijos Meg, Chris y Stewie. A parte de hacerte con esta figura de vinilo, incluso podrías seguir a Peter Griffin en su propia cuenta de Instagram ya que a pesar de ser un personaje ficticio tiene un perfil oficial en dicha red social.

Comprar: 9,92 euros

- Funko de Morty de 'Rick y Morty': Lo cierto es que es extraño ver a Morty empuñando un arma ya que nieto de Rick Sánchez es el que normalmente se opone al uso de armas. Pero existen ocasiones donde son imprescindible para ellos en 'Rick y Morty'. Y si no que se lo preguntan al propio Morty cuando es atacado por una chuchería que parecía totalmente inofensiva en el capítulo "La misión de los Meeseeks".

Comprar: 8,50 euros

'Rick y Morty' y 'Sobrenatural'

- 'Sobrenatural' (Temporada 13): Los hermanos Winchester nos tienen acostumbrados a aventuras muy arriesgadas, donde los demonios, los ángeles y las criaturas más inimaginables está presentes. Pero en esta temporada tendrán que luchar contra una aparición inesperada que alberga un poder maligno enorme: Jack, el hijo recién nacido de Lucifer. Hazte con esta temporada de 'Sobrenatural' y descubre qué les ocurre a los chicos durante los 23 episodios que componen la entrega.

Comprar en: DVD: 19,79 euros

- 'New Girl' (Temporada 1): Cuando una relación amorosa se acaba, un millón de posibilidades surgen y tú eres el que decide si quiere aprovecharlas o no. Por ejemplo, Jess de 'New Girl' decide sacar el máximo partido posible de las diferentes situaciones que se le van presentado tras una dura ruptura. Desde compartir piso con tres solteros muy diferentes hasta tener citas totalmente surrealistas.

Comprar en: DVD: 20,99 euros

'New Girl' y 'A dos metros bajo tierra'

- 'A dos metros bajo tierra': (Serie completa): Si tuviéramos que definir 'A dos metros bajo tierra', podríamos decir que es el resultado del encuentro de la muerte con el humor costumbrista. Y es que esta ficción televisiva cuenta con un fallecimiento en cada episodio, así como la rutina diaria de una familia disfuncional que acabará enganchándote hasta el final, durante sus cinco magníficas temporadas.

Comprar en: DVD: 64,99 euros

- 'Smallville' (Serie completa): Todos los superhéroes tienen orígenes bastante curiosos. ¿Pero de dónde surgió exactamente la figura de Superman, ese humano con poderes inhumanos que se dedicó a salvar a la humanidad? Ahora podrás descubrirlo gracias a 'Smallville', la ficción televisiva que narra los inicios de Clark Kent en su ciudad natal, donde conoció a su primer amor y Lex Luthor, su mayor enemigo.

Comprar en: DVD: 93,99 euros

'Smallville' y 'V'

- 'V' (Serie completa): Si eres un amante de la ciencia ficción, seguramente ya conocerás esta magnífica serie de tres temporadas. Y es que 'V' se convirtió en uno de los imprescindibles de todos aquellos que disfrutan con historias extraterrenales. Así pues, gracias a Capitán Ofertas podrás disfrutar de la llegada de los visitantes más peligrosos en un mundo que están dispuestos a conquistarlo.

Comprar en: DVD: 30,99 euros