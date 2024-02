Por Rubén Rodríguez Tapiador |

La séptima edición de 'La isla de las tentaciones' sigue poniendo a prueba a las cinco parejas que continúan en el concurso, aunque en la quinta entrega se ha podido ver a una de las novias, más concretamente, a Ruth González, llegando a su límite y replanteándose abandonar la experiencia. Por su parte, Marieta Díaz está dejándose llevar con su tentación y su novio Álex Girona se ha acostado con Gabriela.

Andrea Bueno en 'La isla de las tentaciones 7'

Fuera del reality,, entre ellas, Andrea Bueno , quien, a pesar del poco tiempo que estuvo en 'La isla de las tentaciones 7',. Esto le ha ocasionado cierta repercusión en las redes y aglutinar a 164.000 seguidores en Instagram, red social en la cualde Mediaset España.

Uno de sus seguidores quería saber si dentro de las isla se podía fumar, ya que, aunque sí que se les ve bebiendo alcohol, nunca aparecen imágenes de ellos consumiendo tabaco. "Ustedes os acordaréis de cuando yo decía 'me voy a reflexionar' y me largaba, pues no era que me había entrado un apretón, no. Me iba a fumetear", ha explicado Andrea Bueno mediante uno de sus stories.

Tienen que fumar fuera de cámaras

Por lo tanto, la concursante de la séptima edición ha dejado claro que en el programa de Telecinco les dejan fumar, pero que lo tienen que hacer fuera de cámaras, al igual que en otros formatos como 'Gran Hermano', donde se tienen que ir a "la playa" a consumir los cigarros, es decir, a una sala a la que les da acceso la organización. Recordemos que esta norma lleva vigente desde que se prohibió la emisión de imágenes de tabaco en televisión fuera de la ficción.