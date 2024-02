Marieta Díaz vive su "primera toma de contacto" con Sergio en 'La isla de las tentaciones 7'

Por Redacción |

'La isla de las tentaciones 7' vivió su programa más ardiente la noche del miércoles 31 de enero. En ella, Álex Girona protagonizó el primer edredoning de la edición con Gabriela, a lo que no tardó en sumarse su novia, Marieta Díaz, al acostarse con Sergio, mientras el alicantino mantenía relaciones con la soltera por segunda vez.

Marieta y Sergio mantienen relaciones en 'La isla de las tentaciones 7'

Después de los primeros besos que Álex pudo ver en su hoguera,por segunda vez, tras los magreos y movimientos provocativos que compartieron en la anterior entrega. En esta ocasión, en plena noche,, donde Sergio se tomó la confianza desde confesar que no tenía "calzoncillos para dormir", hasta asegurar sin duda alguna que esperaba a la alicantina en la cama.

"¿Eres capaz de dormir?", preguntaba Marieta, tras acostarse junto al soltero, que respondía de forma negativa. Fue entonces cuando la todavía novia de Álex, a pesar de estar pegada a Sergio, lanzó una petición que calentó el ambiente: "Pero abrázame, ponte así de ladito conmigo". El soltero procedía a envolverla con piernas y brazos, iniciando unos besos que dieron paso a mucho más, lo que encendió la luz roja en la villa de los chicos, donde tanto Álex como sus compañeros apostaron por que la había encendido Marieta.

"No me voy a dejar influir por las alarmas"

El novio de la alicantina, sin embargo, tampoco estaba perdiendo el tiempo: la alarma lo pilló en plena "faena" con Gabriela, en el que era su segunda edredoning. "A mí me dicen hace cuatro días que iba a estar así con Gabriela y vamos, digo que imposible. No me voy a dejar influir por las alarmas, porque no le veo sentido", declaraba Álex al equipo del programa. "Con Sergio ha habido una primera toma de contacto y cada vez tengo más ganas de él", confesaba por su parte Marieta, tras su ardiente episodio con el soltero.