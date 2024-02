Por Beatriz Prieto |

La séptima edición de 'La isla de las tentaciones' vivió la noche del miércoles 31 de enero su entrega más caliente hasta la fecha, con un vengativo Álex Girona acostándose con Gabriela y una Marieta Díaz "empatando" al mantener relaciones con Sergio. En el lado más amargo, las estrategias del programa llevaron a Ruth González al llanto e, incluso, al borde del abandono, a pesar de no haber visto imágenes que le confirmaran deslealtad alguna por parte de su novio Niko Malvaux.

Las chicas descubren que uno de sus novios se ha acostado con una soltera en 'La isla de las tentaciones 7'

Por decisión unánime de los chicos,. Una decisión que los novios habían tomado con el pretexto de que Niko no había hecho nada reprochable y con la esperanza de que su pareja captara la indirecta, algo que no sucedió. ". Porque si no, no tiene sentido, ¿para qué me congelan?", planteaba la canaria, al conocer la decisión de los chicos.

El programa, a través de dicha mecánica con los novios, sembraba así la duda, especialmente en Ruth, quien ya había manifestado su desconfianza hacia Niko anteriormente. En medio de ese ambiente, los responsables del reality decidieron presionar a las chicas un poco más y, después de que Álex Girona protagonizara el primer edredoning de la edición, Sandra Barneda se presentó en Villa Montaña para un "visionado de emergencia", en el que las chicas no pudieron ver en ningún momento alguna pista que les indicara la identidad del protagonista del vídeo, cubierto por las sábanas junto a la soltera.

"Me quiero ir a mi casa"

"No nos hagan esto", suplicaba Ruth, en medio de la frustración del grupo, que descartó que se tratara de Álex al pensar que, en las imágenes que ya habían visto de él, no era "el mismo cuarto" "las imágenes que vi de tu novio no parece el mismo cuarto". "Creo que la de David no es y que puede ser Niko", confesaba María Aguilar, ante una agobiada Ruth que rompió a llorar. "Lo siento muchísimo, pero yo me quiero ir a mi casa, yo no puedo pertenecer a este grupo", soltaba la canaria, para sorpresa incluso de Barneda.

"Me está sobrepasando la situación. No quiero saber quién es, mi mente ha colapsado, no puedo", añadía Ruth, indecisa sobre si podía tratarse o no de su novio, "y me molesta muchísimo que mi cuerpo quiera creer o que esté llegando a pensar que pueda ser él". "Ruth, no es momento de sacar conclusiones. Apóyate en tus compañeras, suelta todo lo que tengas que soltar, porque cuando termine esta aventura, te aseguro que serás una nueva Ruth, así que fuerza", trató de animarla Barneda.