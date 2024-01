Por Beatriz Prieto |

La séptima edición de 'La isla de las tentaciones' alcanzó su quinto programa la noche del miércoles 31 de enero. Una entrega que arrancó con la reacción completa de Álex Girona al descubrir los besos de Marieta Díaz con Sergio, en la segunda hoguera, a lo que se sumó un comentario de su pareja a modo de golpe bajo, que unió a los chicos en contra de la alicantina.

Los chicos de 'La isla de las tentaciones 7' arropan a Álex en la segunda hoguera

"Vaya tela, tío", soltaba un inquieto Álex, al descubrir el primer morreo de su novio con el soltero., repetía el alicantino una y otra vez, antes de volver a ocupar su asiento y derrumbarse., soltaba además el novio de Marieta, quien reconoció que

"Un guarreo que lleva... es que es ella, no es él. No se han besado antes porque él no ha querido. Porque por ella, vamos", valoró el alicantino, antes de señalar que "me sabe llorar de la rabia, no de la pena". Álex incluso reconoció haber sentido ganas de besar a Gabriela, pero no lo había hecho porque "la tengo a ella en mi cabeza", después de haber arrojado al fuego una pulsera que Marieta le regaló en San Valentín. "Se ha equivocado de tío", aseguró Álex, antes de ver más imágenes de su novio, con juegos con hielo y más morreos incluidos.

Álex, sobre su relación con Marieta: "Teníamos los nombres de nuestros hijos"



"Es mala persona"

"¡Se lo quiere llevar ella!", gritó Álex, al ver cómo Marieta provocaba y jugueteaba con Sergio. "Puta cerda, tía", soltaba además el alicantino, al ver cómo su novia rebotaba provocativamente sobre el soltero. A todo ello, se sumó un inesperado comentario de Marieta sobre Álex: "Mi novio no puede follar aquí, no se le levanta". "¡Qué feo!", reaccionaron todos los chicos, momento en el que el alicantino explicó que "lo peor es que ella sabe por qué no me pasaba eso. Era algo médico y me parece ridículo".

"Es mala persona", valoraron sus compañeros. "Me acaba de destrozar la vida entera. Que diga eso, de verdad...", confesó Álex, quien achacó el comportamiento de su novia a las imágenes que habría visto de él con Gabriela. No obstante, el alicantino dejó claro que "yo no voy a estar a su nivel, no voy a soltar mierda de ella", al igual que reconoció que "sabiendo lo que estoy viendo, perfectamente podría liarme con Gabriela y no pasaría nada. Pero yo no soy así. Me está dando asco". "He sido el tío más parguela de España", aseguró Álex, quien remató sus palabras asegurando que "lo ha hecho porque estaba cachonda y ya".