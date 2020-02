Gaten Matarazzo ('Stranger Things') se recupera de la cuarta operación por su enfermedad

Gaten Matarazzo se ha convertido en uno de los actores más queridos por los fans de 'Stranger Things'. El joven de 17 años se ganó al público con su interpretación de Dustin, uno de los personajes más adorables de la serie. Además sorprendió a todos al revelar que la enfermedad que tenía en la ficción, la disostosis cleidocraneal (DCC), también la sufría en la realidad. El intérprete ha dado así visibilidad a esta enfermedad genética tan rara y se ha convertido en un ejemplo de lucha para todos aquellos que se encuentran en su misma situación.

El 30 de enero, el interprete tuvo que someterse a su cuarta operación debido a su enfermedad. Para calmar a sus fans, Matarazzo compartió el 31 de enero en su cuenta de Instagram una imagen de él con una sujeción para evitar que abriese la boca y con el dedo pulgar hacía arriba, dejando claro que la intervención había sido todo un éxito: "Aunque mi expresión en esta foto puede que no lo muestre, la operación ha sido todo un éxito. Esta era una muy importante, puede que la última. Al menos lo espero", comenta el actor en la publicación.

Matarazzo ha explicado el motivo por el que ha tenido que someterse a esta nueva intervención: "Aquellos que sufren de disostosis cleidocraneal tienen dientes extra que crecen en las encías, por lo que me he sometido a varias cirugías para extraerlos. En esta operación, el equipo de increíbles profesionales médicos extrajo catorce dientes extra y colocó los que debería tener en su sitio. Estuve anestesiado durante cuatro horas", explicaba el joven que, por supuesto, no se ha olvidado de agradecer a todo el equipo de cirujanos y a todos los seguidores que se han preocupado por él.

'Stranger Things 4' comenzará ha rodarse pronto

El intérprete se encuentra actualmente promocionando su nuevo proyecto cinematográfico, "Cazafantasmas: Más allá". Inevitablemente, el público espera más detalles de lo que ocurrirá en la cuarta temporada de la serie de ciencia ficción de Netflix tras el "cliffhanger" del último episodio y por ello, en la entrevista que tuvo The Hollywood Reporter el 24 de enero, han querido conocer más detalles: "Empezaremos a grabar pronto, en un mes o dos. Tenemos algunos guiones. Hasta hace unos días no teníamos ni idea de lo que iba a ocurrir en la próxima temporada. Tengo muchas ganas. Es una locura de temporada", explica Finn Wolfhard, que deja con más ganas de conocer como se desarrollará la próxima temporada de 'Stranger things'.