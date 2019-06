Gema López abandona el plató de 'Sálvame' tras una discusión con Jorge Javier Vázquez

El programa 'Sálvame' ha tenido esta tarde, 24 de junio, una nueva polémica entre sus componentes, esta vez involucrando a la periodista Gema López y el presentador Jorge Javier Vázquez, que han tenido una discusión tras hablar de la actitud que está teniendo su compañera Chelo García Cortés durante su participación en 'Supervivientes 2019'.

Gema López abandona el plató de 'Sálvame'

Tras la visualización de un vídeo, ha sido Jorge Javier quien ha expresado su opinión, afirmando que "a mí no me gusta esta Chelo. Conoce lo que es un programa de televisión, y tiene un toque de soberbia y de compararse con otros. Todos son iguales, pero todos no son iguales".

A estas palabras ha reaccionado la colaboradora, que ha querido replicar que "yo no lo creo. Todos van a por el mismo premio y a todos les pican los mismos mosquitos", a lo que el presentador ha respondido que "esto es para darme un chocazo con la mesa. Puedes no estar de acuerdo, pero no todos son iguales. Es un programa de televisión y como director yo decidiré quien va y quien no".

"Ahora mismo no te tengo respeto"

Después Gema ha vuelto a tomar la palabra, diciendo que "yo como concursante tendré derecho a quejarme si tengo hambre o si me pasa algo, ¿no?", a lo que el catalán ha afirmado que "yo me niego a que digas eso. Como compañera te tengo respeto, pero ahora mismo no te tengo ninguno".

Estas palabras han hecho que la periodista se levantara de su silla, diciendo que "pues si no me tienes respeto me levanto y me voy", y la cámara ha seguido a la periodista hasta su salida de plató, quitándose el micrófono, mientras que Jorge Javier Vázquez le respondía que "sí, con este tipo de argumentos puedes irte, por supuesto, sin ningún problema. Es que me parece que es no entender nada".

Finalmente, mientras la periodista se marchaba, Jorge Javier ha comentado que "es que me da igual. Yo considero que diciendo eso no tiene respeto a la gente que está haciendo el programa, que es la que se bate el cobre cada semana y lo hace para que la gente lo vea. Estas cositas ya no me hacen ninguna gracia, sinceramente".