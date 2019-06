Así fue la boda de Belén Esteban y Miguel: llena de discursos sinceros y encuentros cordiales

Tras años de amor y de felicidad compartiendo su vida juntos, Belén Esteban ha consumado por fin su amor con Miguel Marcos, su particular príncipe que la salvó de una sobredosis de insulina en el año 2013. Desde ese momento, el conductor de ambulancias que acudió a la urgente llamada de la princesa del pueblo acabó socorriéndola también en el terreno emocional y sentimental.

Miguel de Marcos y Belén Esteban

El enlace matrimonial de Belén Esteban y Miguel Marcos ha sido, sin duda, uno de los eventos más esperados y que más han marcado este 2019. Y es que todo lo relacionado con esta boda despertaba la curiosidad de cualquiera que hubiera seguido mínimamente la vida de la reconocida colaboradora de 'Sálvame'. Los invitados a la boda, el vestido de la novia, el menú o los discursos que se pronunciaron durante la ceremonia han sido algunos de los asuntos que más expectación han generado.

Lo que ha salido a la luz

Respecto a los invitados a la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos, cabe destacar el vestuario de algunos de ellos. A pesar de que no existía un dresscode concreto para el evento, Belén Esteban pidió a sus invitadas que se vistieran de largo. Algo que por ejemplo Carmen Borrego no cumplió. Los colaboradores de 'Viva la vida' no tuvieron ninguna duda a la hora de señalar a Anabel Pantoja como una de las mejores vestidas y a Lydia Lozano como una de las peores, ya que no llevaba vestido, sino un traje de chaqueta pantalón.

nabel Pantoja en la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos

A la hora de hablar del traje de Belén Esteban, solo podemos hacernos una idea por las descripciones de los invitados a la boda. "El vestido tenía bordados y gasa, pero volumen no", explicaba Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe', tras haber asistido a la ceremonia. "Iba muy femenina. Estaba todo medido al detalle", añadía María Patiño, indicando también que el vestido era "sexy, elegante y tradicional".

Los emotivos discursos

Durante la ceremonia, varias personas tuvieron la oportunidad de dedicarles unas palabras a la feliz pareja que estaba a punto de casarse. Una de ellas fue Andrea Janeiro, la hija de Belén Esteban. Según los invitados a la boda, las reflexiones y los deseos de Andreíta consiguieron que todo el mundo se emocionara, ya que la joven insistió mucho en lo importante que ha sido su figura materna, ante cualquier otra. De hecho, Jorge Javier Vázquez aseguró que la disertación de Andrea Janeiro fue una "hostia sin manos" a Jesulín de Ubrique.

María Patiño en la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos

Además del discurso de Andrea Janeiro Esteban, María Patiño también disfrutó de su momento para espetar unas palabras durante la ceremonia. Al parecer, la presentadora de 'Socialité' dedicó un bonito poema a la pareja que finalmente resultó ser obra del reconocido cantante Bob Marley. Por otro lado, Carmen Menéndez Sánchez, madre de Belén Esteban, también quiso recordar durante el enlace al padre de Belén, que falleció hace ya trece años.

Nervios aplacados por la comida

Jorge Javier Vázquez quiso destacar durante 'Sábado deluxe' lo nervioso que se mostraba Miguel al inicio de la ceremonia. Pero lo cierto es que el novio no resultó ser el único que estaba inquieto. Y es que Belén Esteban también protagonizó un momento muy curioso fruto del nerviosismo. Durante los votos nupciales, la colaboradora de televisión prometió jurarle "felicidad" en lugar de fidelidad a Miguel Marcos, provocando sonrisas entre los invitados.

Carmen Borrego e Ylenia en la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos

El menú en una boda de estas características es también uno de los asuntos que producen más curiosidad entre los espectadores. De esta manera, tal y como explicaron los invitados a la boda durante las conexiones en directo con 'Sábado deluxe', en el cóctel no faltaron ostras, croquetas ni jamón. Mientras que los principales platos de la cena fueron sorbetes de piña y mango, salmorejo cordobés con huevo y jamón y un solomillo en su punto.

Encuentros, desencuentros y otras curiosidades

Además de celebrar el amor entre Belén Esteban y Miguel Marcos, su compromiso también supuso convertirse en un escenario de encuentros muy esperados entre algunos de sus invitados. Si tuviéramos que destacar alguno de ellos sería la topada de Kiko Hernández o Belén Rodríguez con Carmen Borrego, ahora colaboradora de 'Viva la vida' que recientemente fue protagonista de muchas disputas con sus excompañeros de 'Sálvame'. Aun así, algunos invitados han declarado que ha habido mucha cordialidad durante la boda, pero Lydia Lozano sí confesó haber visto a Terelu Campos con Hernández. ¿Habrán conseguido limar asperezas?

Lydia Lozano y Raúl Prieto en la boda de Belén Esteban y Miguel

La boda de Belén Esteban y Miguel Marcos ha tenido una serie de peculiaridades que han conseguido convertirla en un enlace diferente y único. En primer lugar, en vez de tirarle arroz a los novios, la pareja ha recibido una lluvia de pétalos de rosa. En segundo lugar, es necesario destacar la cantidad de testigos que ha habido en la ceremonia: un total de 21 personas. Y por último, es imprescindible señalar que Belén Esteban le ha entregado el ramo a Terelu Campos.