George R.R. Martin ya ha planeado la cuarta temporada de 'La Casa del Dragón'

Por Daniel Parra |

George R.R. Martin publicó el pasado miércoles 6 de diciembre un nuevo artículo en su página web "Not a blog". En él, el escritor da más detalles sobre la segunda temporada de 'La Casa del Dragón', que llegará a HBO en 2024. El creador de 'Juego de Tronos' pudo ver dos capítulos de la serie. "Soy difícilmente objetivo cuando hablo de algo basado en mi propio trabajo... Pero tengo que decir que pensé que ambos episodios fueron geniales", dijo Martin, que resaltó que esos episodios "aún no están terminados".

. Más allá de la segunda temporada, el escritor ya trabaja en la tercera y la cuarta temporada de 'La Casa del Dragón', como él mismo ha comentado en su blog:

"Fueron discusiones animadas y divertidas, y hemos hecho un buen trabajo... Aunque dos días no fueron suficientes", confesó Martin. Francesca Orsi, lideresa de los contenidos dramáticos de HBO, ya confirmó una tercera temporada, comentando que tardarían menos en comenzar a producirla que la segunda. Sin embargo, el escritor ha ido más allá hablando de una cuarta entrega, aunque necesite más tiempo: "Hay tanto terreno por recorrer que no estoy seguro de que veinte días sean suficientes".

Abrumado por lo decorados

George R.R. Martin también se refirió a los decorados de la segunda temporada de la ficción: "Nada de lo que he visto puede compararse con los decorados de Red Keep y Dragonstone que han construido en Leavesden Studios en Londres". El autor confesó que se sintió "como si hubiera atravesado un portal del tiempo al Westeros medieval", ya que dichos decorados son "enormes, deslumbrantes y condenadamente reales". "Ninguno de los castillos reales que he visto puede acercarse a nuestra Red Keep", concluyó.