Por Beatriz Prieto

Algo más de un mes después de que arrancara oficialmente el rodaje de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón' y se confirmara el desarrollo del spin-off de 'Juego de Tronos', 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante', HBO ha arrojado algo más de luz tanto sobre el número de temporadas que podría tener la primera, como los planes para el desarrollo de la segunda, junto al futuro del spin-off de Jon Nieve.

"Hubo preguntas sobre la forma narrativa de la segunda temporada. Estábamos desarrollándola con Ryan Condal y Sarah Hess (productora ejecutiva), y nos dimos cuenta de que", explicó Francesca Orsi, jefa de series dramáticas de HBO, a través de Deadline . A raíz de ese hecho, según relató Orsi,, lo que explicaría porque esta segunda tanda contaría con ocho episodios, dos menos que la primera.

"Y eso también marcaba cómo podíamos empezar la tercera temporada", añadía la estadounidense, sobre un futuro que, por el momento, aún no ha recibido luz verde, aunque está siendo ya planificada para evitar posibles retrasos. De hecho, la propia Orsi reconocía que no se descartaba que la serie tuviera hasta cuatro temporadas, un asunto que "todavía está en discusión": "George y Ryan se van a reunir cuando termine la huelga de guionistas. Tenían pensado reunirse antes de que empezara, para decidir en qué punto iba a terminar la serie. ¿Serán cuatro temporadas? No creo que en este momento vayan a ser menos. Pero podrían ser más. Ya veremos".

El spin-off de Jon Nieve, en peligro

A pesar de que 'La Casa del Dragón' parece haber eludido la huelga de guionistas, no ha ocurrido así con el spin-off 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante'. "Lo ideal sería año a año y hacer un arco de tres temporadas, que abarcaría las tres novelas (de 'Cuentos de Dunk y Egg') que escribió George", explicó además, sobre los planes a largo plazo en torno a la serie, aunque "nos gustaría ir más allá de eso". "George sigue pensando en el resto de novelas que sigue queriendo escribir, pero en este momento tenemos los ojos puestos en tres temporadas, cada una adaptando una novela", recalcó Orsi, sobre una serie que, al requerir menos efectos visuales, quizás no sufra tanto el efecto del parón.

En la lista de spin-offs de 'Juego de Tronos' que se han barajado en los últimos años, se encuentra la historia de Jon Nieve, que incluso parecía prometer el regreso de Kit Harington en dicho papel. Sin embargo, ninguno de ellos ha recibido la aprobación de la cadena, aunque Orsi aseguró de dicho proyecto en concreto que "estamos trabajando con los guionistas para darle la forma suficiente para una potencial luz verde". "Pero en este punto, no hay resolución respecto a si llegará hasta el final", añadía Orsi al respecto.