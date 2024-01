Por Beatriz Prieto |

La segunda edición de 'GH Dúo' celebró una nueva gala la noche del martes 16 de enero, con Ion Aramendi, tras las nominaciones en la cita de 'GH Dúo: El debate' la noche del domingo. Por entonces, nueve de los trece concursantes quedaron en manos de la audiencia que, hasta la cita del jueves 18 de enero, tendrán que elegir al primer expulsado entre Luca Onestini,Ivana Icardi, Efrén Reyero y Marta López tras las salvaciones de este martes.

Ion Aramendi y los concursantes de 'GH Dúo 2' en la gala del martes

, el resto de concursantes había quedado nominados en el debate del pasado domingo. Por esa razón, la gala del martes arrancó con el gancho de una salvación masiva, en concreto, cinco de los nueve nominados, tras mostrar el reparto de puntos. En él,, mientras que el resto no superaba el doble dígito: dos de ellos tenían un siete, otros dos un tres y el último solo tenía un dos por ciento.

Mayka Rivera fue la primera en conocer su salvación, anunciadas en orden aleatorio: "Estoy supernerviosa, no me lo esperaba para nada. Tengo muchas ganas de seguir, muchas gracias a todos". Elena Rodríguez fue la siguiente, después de repasar su conflicto con Icardi, razón por la que dio las gracias al "ver que me han entendido fuera". A ellas se sumó Manu González como tercer salvado, momento en el que el gaditano no escondió el miedo que había sentido al ser el primer expulsado, al igual que se mostró muy agradecido con el público.

"Me faltaba ese empujón"

En el caso de Lucía Sánchez, la gaditana no pudo contener el llanto al conocer que su continuación estaba asegurada: "Me faltaba ese empujón. Pensaba que era demasiado peleona y me están afectando las peleas". Asimismo, la concursante dejó claro a los espectadores que "seguiré hasta que ellos quieran", puesto que "nunca voy a decir que me quiero ir de aquí". Cerrando la lista, ya en los últimos segundos de la gala, Aramendi confirmó la última salvación de la noche, la de Asraf Beno, quien recibió la noticia agradecido, con la misma alegría que sus compañeros, y dejaba en manos de la audiencia a Onestini, Icardi, Reyero y López.